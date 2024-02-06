SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Müthiş harekat: Nottingham'ın stoperi Worrall ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor

Siyah-Beyazlı Yönetim, Renato Sanches, Marko Grujic ve James Rodriguez’i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Müthiş harekat: Nottingham’ın stoperi Worrall ile anlaşan Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Stoper transferi için Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worrall ile anlaşmaya varan Siyah- Beyazlılar çilek transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Kara Kartal, orta sahasını güçlendirmek için birbirinden ünlü yıldızlarla iletişim halinde. Yönetimin, orta sahaya takviye yapmak için bonservisi PSG'de olan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun PSG ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Beşiktaş'ın orta saha transferi için bir başka hedefi ise, Porto forması giyen Marko Grujic... Porto'nun Sırp orta saha oyuncusunu ilk etapta kiralamaya sıcak bakmadığı ancak Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte yumuşadığı ve iki takımın temaslarının yoğunlaştığı belirtildi. Kartal'ın bir başka hedefi ise Brezilya ekibi Sao Paolo'da forma giyen James Rodriguez... Kartal, Kolombiyalı yıldız Rodriguez'i de kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17’de yurt genelinde anma programı
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5’ini bile yapamadı
Türk Telekom
1999’da enkaz altında kalan devlet artık yok! Başkan Erdoğan liderliğinde asrın felaketinin yaraları sarılıyor: 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM FARKI YARIN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık
11 ilimiz küllerinden doğuyor: Depremin 1. yılında 46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın kenetlenmesi...
Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan’da göreceğiz
Siyasi yağmacılığa değil milletle kucaklaşmaya! Başkan Erdoğan ve Murat Kurum asrın felaketinde hep ’oradaydı’ | Söz verdiler ve sözlerini tuttular
Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti’den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem
Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor | Nostradamus ve Baba Vanga’nın Kral 3.Charles kehaneti gerçek mi oluyor? O tarihe dikkat...
Aliyev’den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak
Muhalefetin Hatay operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
’DEM’li şantaj kirli pazarlık! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık el yükseltti... CHP ve İmamoğlu’na Somut adım atın resti
Alman medya devinin oyunu ortaya çıktı! Soykırımcıya destek ve yasa dışı yerleşime reklam karşılığında milyarlar alıyorlar
Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...
SON DAKİKA