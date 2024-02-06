Müthiş harekat: Nottingham’ın stoperi Worrall ile anlaşan Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Stoper transferi için Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worrall ile anlaşmaya varan Siyah- Beyazlılar çilek transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Kara Kartal, orta sahasını güçlendirmek için birbirinden ünlü yıldızlarla iletişim halinde. Yönetimin, orta sahaya takviye yapmak için bonservisi PSG'de olan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun PSG ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Beşiktaş'ın orta saha transferi için bir başka hedefi ise, Porto forması giyen Marko Grujic... Porto'nun Sırp orta saha oyuncusunu ilk etapta kiralamaya sıcak bakmadığı ancak Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte yumuşadığı ve iki takımın temaslarının yoğunlaştığı belirtildi. Kartal'ın bir başka hedefi ise Brezilya ekibi Sao Paolo'da forma giyen James Rodriguez... Kartal, Kolombiyalı yıldız Rodriguez'i de kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.