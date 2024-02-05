Siyah-Beyazlılar, Nottingam Forest’tan İngiliz futbolcu Joe Worrall’ı kadrosuna kattı

Beşiktaş devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'dan sonra ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Bu dönemde Kerem Atakan, Jean Onana, Eric Bailly ve Valentin Rosier'i gönderen Siyah- Beyazlılar, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'te forma giyen Joe Worrall'ı sezon sonuna kadar bedelsiz şekilde kiraladı. 27 yaşındaki 1.90 boyundaki dev stoper, bu sezon Nottingham'da 9 maçta forma giyerken 545 dakika sahada kaldı.

LİDER ÖZELLİKLİ BİR İSİM

Futbola geldiği kulüp Nottingham'da başlayan Joe Worrall, 2015'te A takıma yükseldi. Birer sezon Dag & Red FC ile Rangers takımlarında kiralık oynayan Worrall, 2019'dan bu yana aralıksız şekilde Nottingham'daydı. Bu kulüpte 226 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol, 6 asistle oynadı. Takımda kaptanlığa kadar yükselen Worrall'ın transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 12 milyon Euro. Worrall, İngiltere Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 7 maça çıkarken hiç A milli formayı terletmedi. Başarılı oyuncu, yeni takımının Trabzonspor ile yaptığı maçı tribünden takip etti.



WORRALL LOCADA İZLEDİ

Joe Worrall, maçın ikinci yarısında yönetimin locasına geçti. Burada Başkan Hasan Arat ile bir süre sohbet eden tecrübeli futbolcu taraftarların şovunu dikkatle izledi.



ASLA HAVAYA GİRMEYECEĞİZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maç sonu temkinli açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Galibiyeti hak ettik. Adil bir sonuç oldu. Ancak 1 maç kazandık diye havaya girmeyeceğiz. Hatalarımızı düzeltip doğru bir şekilde devam edeceğiz" dedi. Transferle ilgili Samet Aybaba ile sürekli görüştüklerini aktaran Santos, "Bilgi alışverişi yapıyoruz. Son karar her zaman yönetimindir" ifadelerini kullandı.



SAKATLAR GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle Sivas'ta olmayan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy formalarına kavuştu. Kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında yer almayan Mert Günok da iki oyuncuyla birlikte 1 maçlık aranın ardından Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de çıktı.



AMARTEY 7 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-Beyazlılar'da Daniel Amartey, 7 maç sonra 11'de görev aldı. En son 18. haftadaki Hatay maçına 11'de başlayan sonra Afrika Uluslar Kupası'na giden Ganalı futbolcu; 5 lig, 1 kupa maçını kaçırmıştı. Geçen haftaki Sivas maçına ise sonradan girmişti.



TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM DOLDU

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında tribünleri doldurdu. Zorlu geçen sezonda takımlarını yalnız bırakmayan Siyah- Beyazlılar, maça etki etti. Trabzonsporlu taraftarlar ise bu maçta yer almadı.