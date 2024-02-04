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İsmail Kartal galibiyet sonrası konuştu! "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Fenerbahçe'de teknik patron İsmal Kartal karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. "Maça iyi başladık. Golü bulduğumuz ana kadar 2-3 net pozisyonumuz var. Bunları değerlendirseydik daha kolay kazanabilirdik..."

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
İsmail Kartal galibiyet sonrası konuştu! Çok önemli bir galibiyet aldık

SÜPER Lig'in 24. haftasında zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de teknik patron İsmal Kartal karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi başladıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Golü bulduğumuz dakikaya kadar 2-3 net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendirsek bizim için daha kolay bir maç olabilirdi. Devre arasında ne yapacağımızı oyuncularımızla konuştuk. 2'yi 3'ü bulmak için fırsatları kovalayacaktık. Bu arada rakibimizin de maç içinde tepkileri oldu. Antalyaspor gerçekten iyi bir takım. Çok önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

ÇİFT FORVETE KARŞI ÜÇ STOPER
MAÇIN son bölümlerindeki Bonucci hamlesi ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Kartal, "Antalyaspor çift forvete dönünce böyle bir hamle yapma gereği duydum. Biz de Bonucci'yi alarak savunmada 3 stoperle kaldık. Batshuayi ile bulduğumuz 2. golde asisti yapması da güzel bir ayrıntı oldu" dedi. Kartal, Başkan Ali Koç'un aldığı aday olmama kararını yaz aylarına kadar gözden geçirip yeniden değerlendirebileceğini de yorumuna ekledi.

OLMAM GEREKEN YERDEYİM
DÜN gece Antalya karşısında maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. "Öncelikle hocama, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü sözlerine şöyle devam etti: "İlkler özeldir. Galibiyet hepsinden önemli. Eksiklerimin olduğunun farkındayım. Çalışarak kapatacağım. Transfer sürecime gelince... Biraz uzun oldu ama olmam gereken yerdeyim."

ÇOK KRİTİK BİR VİRAJI DÖNDÜK
F.BAHÇE'NİN orta sahadaki kozlarından İsmail Yüksek maç sonunda Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. Krunic ile iyi bir ikili oldukları yönündeki değerlendirmeye cevap veren İsmail, "Aynı arma aynı forma için son ana kadar mücadele ediyoruz. Ben ve takım arkadaşlarım sahada en iyisi için varız" ifadesini kullandı. İsmail Yüksek şöyle devam etti: "Bizim için çok zor bir deplasmandı. Ama sonu çok güzel oldu. Bizim için kritik bir virajdı. Bunu başardık. Ligin boyu kısalıyor. Her maç artık bizim için final. Bizim bir hedefimiz var. Umarım ipi biz göğüsleriz."

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR UNUTULMADI
6 ŞUBAT depreminin yıldönümünde çocukları unutmayan Antalyaspor, MAKSAT Arama Kurtarma Derneği ile iş birliği yaptı. Fenerbahçe maçından önce taraftarların getirdiği pelüş oyuncaklar sahaya atıldı. Çok renkli görüntüler ortaya çıktı.

AYAĞININ TOZUYLA İLK 11'DE BAŞLADI
FENERBAHÇE'NİN Atletico Madrid'den yarım sezon için kiraladığı milli stoper Çağlar Söyüncü dün gece Antalya'da ilk 11'de başladı. Maç öncesi taraftarın tezahüratlarıyla karşılaşan milli futbolcu, zorlu deplasmanda başarılı bir performans ortaya koydu.

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