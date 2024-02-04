;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cengiz Ünder yine sahneye çıktı Galatasaray'dan liderliği devraldı!

Sarı-Lacivertliler, 42’de Cengiz Ünder’in şık golüyle öne geçti. 90+5’te Batshuayi son sözü söyledi. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’a “Koltuğumu geri ver” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Cengiz Ünder yine sahneye çıktı Galatasaray’dan liderliği devraldı!

FENERBAHÇE Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan elde etti. Antalyaspor, 7. dakikada gole çok yaklaştı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. 27'de Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin hemen üstünden auta gitti. 33'te Fenerbahçe hızlı çıktı. Tadic'in rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top çerçeveyi bulmadı. Sarı-Lacivertliler, aradığı golü 42'de buldu. İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, çaprazda olmasına rağmen yaptığı muhteşem vuruşla tabelayı değiştirdi: 1-0.

LEITE GOLE İZİN VERMEDİ
51'de Cengiz Ünder, serbest vuruşta topun başına geçti. Milli oyuncunun kullandığı frikikte kaleci Leite topu köşeden çıkardı. 65'te Dzeko'nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşu Leite'ye çarptıktan sonra kornere çıktı. 90+5'te ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi çaprazdan yaptığı vuruşla skoru belirledi: 2-0. Fenerbahçe, Antalya'yı yenerek son 3 maçtan 9 puan çıkardı.

LİGİN 6'NI ÜSTÜNE GETİRDİ
Deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ilk kez tek sezonda üst üste 6 dış saha galibiyeti aldı.

FENER KALESİNİ KAPATIYOR
BU sezon deplasmanda oynadığı 12 Süper Lig maçının 9'unda gol yemeyen Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan (9) bu yana dış sahada en fazla gole kapama yaptığı sezonu geçiriyor. Fenerbahçe, 24 maçta 18 gol yedi.

CENGİZ'DEN JENERİKLİK GOL
FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor karşısısında jeneriklik bir gole imza attı. Milli oyuncunun attığı gol sosyal medyada da çok konuşuldu. Geçen hafta Ankaragücü ile oynanan maçta 2 gol atan Cengiz Ünder. Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e yükseltti. Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta gol atan tecrübeli oyuncu, "Kazandığımız için çok mutluyum. Şampiyonluk için sahada herşeyimizi veriyoruz" dedi.

EDIN DZEKO YİNE BOŞ GEÇTİ
FENERBAHÇE'NİN Bosnalı yıldızı Edin Dzeko Antalyaspor deplasmanında da fileleri havalandıramadı. Son olarak 10 Ocak'taki Konyaspor maçında hat-trick yapan 37 yaşındaki golcü, sonrasında forma giydiği 5 maçta ise gol bulamadı. Edin Dzeko, Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 16 gol atarken 4 asist yaptı.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ
Michy Batshuayi, Antalyaspor filelerini de havalandırmayı başardı. Tecrübeli golcü bu sezon 6. golüne imza attı. Batshuayi 6 golün 5'ini deplasmanlarda kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gaziantep Nurdağı’nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kuruşu kuruşuna hesaplar | Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
Son dakika: SpaceX duyurdu! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki deprem konutlarının kura ve teslim töreninde önemli açıklamalar
Alev Alatlı’ya veda! Başkan Erdoğan’dan son görev: Ablaların ablasını uğurluyoruz
Filmin adı aynı: Cengol! Fenerbahçe deplasmanda kazandı
Başkan Erdoğan Hatay’da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim etti 2 hastanenin açılışını gerçekleştirdi! İşte örnek konutlar
CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı
Murat Kurum’dan İstanbul’da yeni metro müjdesi: 1 Nisan sabahı başlayacağız | Beylikdüzü’ne İDO iskelesi
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının şifreleri ortaya çıktı | İlk hedefleri St. Antuan Kilisesi’ymiş! Merkez Kayseri hedef ABD
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan adaylık açıklaması! Bırakıyorum | 31 Mayıs’tan bu yana borç 3 milyar 190 milyon lira arttı
Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı
CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım
SON DAKİKA