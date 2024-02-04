Cengiz Ünder yine sahneye çıktı Galatasaray’dan liderliği devraldı!

FENERBAHÇE Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan elde etti. Antalyaspor, 7. dakikada gole çok yaklaştı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. 27'de Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin hemen üstünden auta gitti. 33'te Fenerbahçe hızlı çıktı. Tadic'in rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top çerçeveyi bulmadı. Sarı-Lacivertliler, aradığı golü 42'de buldu. İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, çaprazda olmasına rağmen yaptığı muhteşem vuruşla tabelayı değiştirdi: 1-0.

LEITE GOLE İZİN VERMEDİ

51'de Cengiz Ünder, serbest vuruşta topun başına geçti. Milli oyuncunun kullandığı frikikte kaleci Leite topu köşeden çıkardı. 65'te Dzeko'nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşu Leite'ye çarptıktan sonra kornere çıktı. 90+5'te ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi çaprazdan yaptığı vuruşla skoru belirledi: 2-0. Fenerbahçe, Antalya'yı yenerek son 3 maçtan 9 puan çıkardı.

LİGİN 6'NI ÜSTÜNE GETİRDİ

Deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ilk kez tek sezonda üst üste 6 dış saha galibiyeti aldı.

FENER KALESİNİ KAPATIYOR

BU sezon deplasmanda oynadığı 12 Süper Lig maçının 9'unda gol yemeyen Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan (9) bu yana dış sahada en fazla gole kapama yaptığı sezonu geçiriyor. Fenerbahçe, 24 maçta 18 gol yedi.

CENGİZ'DEN JENERİKLİK GOL

FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor karşısısında jeneriklik bir gole imza attı. Milli oyuncunun attığı gol sosyal medyada da çok konuşuldu. Geçen hafta Ankaragücü ile oynanan maçta 2 gol atan Cengiz Ünder. Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e yükseltti. Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta gol atan tecrübeli oyuncu, "Kazandığımız için çok mutluyum. Şampiyonluk için sahada herşeyimizi veriyoruz" dedi.

EDIN DZEKO YİNE BOŞ GEÇTİ

FENERBAHÇE'NİN Bosnalı yıldızı Edin Dzeko Antalyaspor deplasmanında da fileleri havalandıramadı. Son olarak 10 Ocak'taki Konyaspor maçında hat-trick yapan 37 yaşındaki golcü, sonrasında forma giydiği 5 maçta ise gol bulamadı. Edin Dzeko, Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 16 gol atarken 4 asist yaptı.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ

Michy Batshuayi, Antalyaspor filelerini de havalandırmayı başardı. Tecrübeli golcü bu sezon 6. golüne imza attı. Batshuayi 6 golün 5'ini deplasmanlarda kaydetti.