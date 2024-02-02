Damsgaard hamlesi: Fenerbahçe kanat takviyesi için girişimlerini hızlandırdı

Fenerbahçe, Emre Mor'un Karagümrük'e gitmesi ve Ryan Kent ile Joshua King'in olası ayrılıkları sonrasında kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler, Brendford'un yıldızı Mikkel Damsgaard'ı gündemine aldı.



TRANSFER TEMASI BAŞLADI

Teknik ekibin talebiyle süreci hızlandırmak isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız için İngiliz kulübüyle de temaslara başladı. Daha önce futbolcuyla ilgili detaylı araştırmalar yapan Kanarya'da İsmail Kartal'ın da Damsgaard'ın alınmasına pozitif yaklaştığı öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren 1.80 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçiliyor.



İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ YILDIZ

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Damsgaard, sol kanat, 10 numara ve santrforda görev alabiliyor. Bu sezon Brendford formasıyla 10 maçta 457 dakika süre alan Damsgaard, daha önce Nordsjaelland ve Sampdoria takımlarının başarısı için de ter dökmüştü.

KENT SON ANDA CAYDI!

Kadrodaki yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Fenerbahçe, ayrılacaklar listesinin ilk sırasına Ryan Kent'i yazmıştı. İngiliz futbolcuya Lazio talip oldu. İtalyan ekibi ile Fenerbahçe, oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerine el sıkıştı. 27 yaşındaki futbolcu, dün İtalya'da ara transfer döneminin kapanmasının son günü olduğu için apar topar Çizme'ye uçtu. Lazio'da oynamayı kabul eden ve burada sağlık kontrollerinden bile geçen Ryan Kent, temsilcisiyle aldığı ortak karar neticesinde son anda imza atmaktan vazgeçti. Kent'in Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği için imza atmadığı iddia edildi. Sezon başında Rangers'tan ayrılıp Sarı-Lacivertli takıma katılan Kent'in geleceği merak konusu oldu.



ÜLKESİNDE PARLADI

Fenerbahçe'nin istediği Damsgaard, ülkesinin takımlarından Nordsjaelland'da adından söz ettirdi.