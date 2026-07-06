Daha sonra yapılan itirazlar üzerine Leyla Beykoz hakkında ev hapsi uygulanırken, Aydan Özdemir ise tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV yöneticileri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal hakkında işlem yapıldı.

BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız



"BENİ KULLANDI, PARAYI AKLAMAYA ÇALIŞTI"

Tutuklu sanık ve belediye meclis üyesi Cihan Tutal, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın kendisini kullandığını öne sürdü.

Tutal, Nazım Güzel'in Ali Sarıyıldız'a elden 1 milyon TL verdiğini, soruşturmanın başlamasının ardından ise bu paranın geri istenmesi üzerine Sarıyıldız'ın söz konusu paranın çocuklara burs amacıyla alındığını söylediğini belirtti.

Tutal, "Ali Sarıyıldız benim üzerimden parayı aklamaya çalıştı. Beni kullandı, kandırdı ve istismar etti. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan CHP'li Özcan, Cihan Tutal'a Nazım Güzel ile belediyede yapılan görüşmeye ilişkin soru yöneltti. Özcan, söz konusu görüşmede proje nedeniyle Nazım Güzel ile tartıştıklarını belirterek, vakfa verilen paranın iadesi için IBAN numarası istendiğini ve bu bilginin Ali Sarıyıldız'a iletilmesini söylediklerini ifade etti.



"1 MİLYON TL'Yİ ELDEN ALIP SÜLEYMAN CAN'A VERDİM"

BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise mahkemedeki savunmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarıyıldız, Tanju Özcan'ın kendisini aradığını, Nazım Güzel'in vakfa bağış yapacağını söylediğini belirterek, 1 milyon TL'yi elden teslim aldığını ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a verdiğini, kalan 1,5 milyon TL'nin ise çek olarak teslim edildiğini öne sürdü.



1 MİLYON TL İDDİASI MAHKEMEDE

Sarıyıldız "Bize 2,5 milyon TL bağışta bulunacağını söyledi. Ben 1 milyon TL'yi elden Nazmi Güzel'den nakit alarak Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a verdik. 1,5 milyon TL'lik çeki de kendi ofisinde bana teslim etti. Reklam sözleşmesi olmadığı için ben vakıfa avans olarak kaydettirdim. Cihan Tutal ev hapsindeyken bana, eve ziyarete geldi. Kendisine '1 milyon TL'yi Süleyman Can aldı, bu iş bana kalır' dedim. Ben Tutal'dan bu işin çözülmesini istedim" dedi.

'VAKIFLA İLGİLİ HİÇBİR GÖREVİM YOK'

Tutuklu belediye başkan yardımcısı Süleyman Can da süreç içerisinde kendisine atılan suçlamaları kabul etmediğini ve paranın kendisine teslim edilmediğini savunarak, "Ben neden buradayım diye düşünüyorum, mağdurum. Vakıfla ilgili hiçbir görevim yoktur. Bugüne kadar hiçbir imza atmadım. Vakfın amacı çocuk okutmak ve eş dost arkadaşlarımıza vakıfa destek olmalarını istedim. Bu 1 milyon TL parayı ben almadım" diye konuştu.



Sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya öğle arası verildi.