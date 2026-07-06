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Bolu'daki yolsuzluk şüphelisi CHP'liler mahkemede birbirine girdi: Ali Sarıyıldız beni kandırdı

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Bolu'da görüldü. Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, sanıklar mahkemede parayı aklama ve rüşvet iddialarıyla birbirini suçladı.

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Bolu'daki yolsuzluk şüphelisi CHP'liler mahkemede birbirine girdi: Ali Sarıyıldız beni kandırdı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 6'sı tutuklu toplam 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

İlk duruşma, güvenlik tedbirleri nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda yapıldı. Tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi.

Tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

CHP'Lİ BELEDİYEYE YÖNELİK SORUŞTURMADA 19 SANIK YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV yöneticileri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal hakkında işlem yapıldı.

Daha sonra yapılan itirazlar üzerine Leyla Beykoz hakkında ev hapsi uygulanırken, Aydan Özdemir ise tahliye edildi.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanıkların savunmaları alındı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali SarıyıldızBOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız

"BENİ KULLANDI, PARAYI AKLAMAYA ÇALIŞTI"

Tutuklu sanık ve belediye meclis üyesi Cihan Tutal, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın kendisini kullandığını öne sürdü.

Tutal, Nazım Güzel'in Ali Sarıyıldız'a elden 1 milyon TL verdiğini, soruşturmanın başlamasının ardından ise bu paranın geri istenmesi üzerine Sarıyıldız'ın söz konusu paranın çocuklara burs amacıyla alındığını söylediğini belirtti.

Tutal, "Ali Sarıyıldız benim üzerimden parayı aklamaya çalıştı. Beni kullandı, kandırdı ve istismar etti. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan CHP'li Özcan, Cihan Tutal'a Nazım Güzel ile belediyede yapılan görüşmeye ilişkin soru yöneltti. Özcan, söz konusu görüşmede proje nedeniyle Nazım Güzel ile tartıştıklarını belirterek, vakfa verilen paranın iadesi için IBAN numarası istendiğini ve bu bilginin Ali Sarıyıldız'a iletilmesini söylediklerini ifade etti.

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Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi | Tanju Özcan’a 263 yıl hapis talebi


"1 MİLYON TL'Yİ ELDEN ALIP SÜLEYMAN CAN'A VERDİM"

BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise mahkemedeki savunmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarıyıldız, Tanju Özcan'ın kendisini aradığını, Nazım Güzel'in vakfa bağış yapacağını söylediğini belirterek, 1 milyon TL'yi elden teslim aldığını ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a verdiğini, kalan 1,5 milyon TL'nin ise çek olarak teslim edildiğini öne sürdü.

1 MİLYON TL İDDİASI MAHKEMEDE

Sarıyıldız "Bize 2,5 milyon TL bağışta bulunacağını söyledi. Ben 1 milyon TL'yi elden Nazmi Güzel'den nakit alarak Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a verdik. 1,5 milyon TL'lik çeki de kendi ofisinde bana teslim etti. Reklam sözleşmesi olmadığı için ben vakıfa avans olarak kaydettirdim. Cihan Tutal ev hapsindeyken bana, eve ziyarete geldi. Kendisine '1 milyon TL'yi Süleyman Can aldı, bu iş bana kalır' dedim. Ben Tutal'dan bu işin çözülmesini istedim" dedi.

'VAKIFLA İLGİLİ HİÇBİR GÖREVİM YOK'

Tutuklu belediye başkan yardımcısı Süleyman Can da süreç içerisinde kendisine atılan suçlamaları kabul etmediğini ve paranın kendisine teslim edilmediğini savunarak, "Ben neden buradayım diye düşünüyorum, mağdurum. Vakıfla ilgili hiçbir görevim yoktur. Bugüne kadar hiçbir imza atmadım. Vakfın amacı çocuk okutmak ve eş dost arkadaşlarımıza vakıfa destek olmalarını istedim. Bu 1 milyon TL parayı ben almadım" diye konuştu.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Bolu'daki yolsuzluk şüphelisi CHP'liler mahkemede birbirine girdi: Ali Sarıyıldız beni kandırdı-4

178 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede 41 mağdur ve 3 müşteki yer alırken, sanıklar hakkında;

  • İrtikap
  • İrtikaba teşebbüs
  • Rüşvet alma
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet
  • İrtikaba yardım
  • Rüşvete aracılık
  • Yalan tanıklık
  • Suçluyu kayırma

suçlarından ceza talep edildi.

TANJU ÖZCAN İÇİN 263 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Tanju Özcan hakkında;

  • 6 kez "icbar suretiyle irtikap",
  • 3 kez "irtikaba teşebbüs",
  • 34 kez "nitelikli dolandırıcılık",
  • 1 kez "rüşvet"

suçlarından 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlamalar kapsamında onlarca yılı bulan hapis cezaları talep edildi.

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