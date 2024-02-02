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4 aylığına Sergio Aurier: Galatasaray, N.Forest'in yıldızı ile anlaşma sağladı

Cimbom, sağ bek transferinde dün mutlu sona ulaştı. Sergio Aurier sezon sonuna kadar 800 bin Euro’ya imzayı attı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncuyla haziranda yeni bir görüşme yapılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
4 aylığına Sergio Aurier: Galatasaray, N.Forest’in yıldızı ile anlaşma sağladı

Galatasaray aradığı sağ beke nihayet kavuşuyor. Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Sergio Aurier ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar, Sacha Boey'un Bayern Münih'e transfer olmasından sonra sağ bek transferlerini masaya yatırmıştı. Cimbom, Rennes'in başarılı sağ beki Lorenz Assignon'un peşine düştü. Fransız ekibi kiralama ücretine sıcak bakmayınca ve yüksek bonservis isteyince transfer rafa kalktı.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Ayrıca, Assignon son anda tercihini Burnley'den yana kullandı. Galatasaray, Nottingham'dan transfer ettiği Aurier'ı sezon sonuna kadar renklerine kattı. Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar Cimbom'dan 800 bin Euro kazanacak. 31 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Bu sezon İngiliz ekibiyle 13 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli oyuncu, 2 asiste imza attı. Aurier; Tottenham, PSG, Toulouse, Lens ve Villarreal takımlarının da formasını giydi. Yıldız futbolcu, 85 kez A Milli Takım formasını terletti.

AURIER'İN HAYATI FİLM GİBİ
2016 yılında bir polisi dövdüğü için 2 yıl ceza alan Aurier'in 2020'de ise kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü. Son dönemde psikolojik sıkıntılar çeken tecrübeli oyuncunun Galatasaray'daki performansı merak ediliyor.

TÜM GÖZLER FİLDİŞİ'NDE!
Fildişi Sahili Milli Takımı kaptanı Aurier, yarın Afrika Kupası çeyrek finalinde Mali'ye karşı mücadele edecek. Fildişi elenirse Aurier, kısa süre içinde İstanbul'a dönecek. Aksi taktirde oyuncunun Türkiye'ye gelmesi birkaç gün daha sürecek. Afrika Kupası'nda final maçı 11 Şubat'ta oynanacak. Fildişi Sahili'nde Trabzonsporlu Nicolas Pepe de forma giyiyor.

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