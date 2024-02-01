Bitmeyen sendrom: Galatasaray sol bek bölgesinde istikrarı yakalayamadı

Sol beke takviye yapmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın son yıllarda bu mevkiye transfer ettiği ve kadro içinden sol beke devşirdiği oyunculardan verim alamaması dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı takım 2014'te İspanyol sol bek Albert Riera'nın takımdan ayrılmasının ardından bu mevkide istikrarı bir türlü yakalayamadı.

10 yıl içinde sol bekte tam 19 oyuncuyu oynatan Galatasaray bu isimlerden de aradığını bulamadı. Söz konusu oyunculardan orjini sol bek olan 9 ismi bonservisiyle kadrosuna katan ve bu oyunculara 17 milyon Euro ödeyen Sarı-Kırmızılı takımn hala sol bek arıyor olması da dikkat çekici bir detay olarak göze çarpıyor. Son olarak sezon başında Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile devre arasında yollarını ayıran Galatasaray'da şu an sol bekte orjini kanat olan Barış Alper Yılmaz forma giyiyor.



EN İYİLERİN PEŞİNDEYİZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Scout ekibimiz, Erden Bey, Ayhan Bey ve hocamızın transferle ilgili yoğun çalışması var. Galatasaray için en iyi transferleri yapma peşindeyiz." dedi. Gaziantep maçında taraftarın protesto ettiği Kerem Aktürkoğlu'na destek veren Özbek,"Olmaması gereken bir şey. Kerem bizim kaptanımız" ifadelerini kullandı. Boey'un transferiyle satış rekoru kırdıklarını belirten Özbek,"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"diye konuştu.

EN GÜZEL GOL KEREM'İN

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol grup aşamasının en iyi golü seçildi.