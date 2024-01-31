Son aday Worrall: Beşiktaş İngiliz stoperi gündemine aldı

Stoper takviyesi yapacak olan Beşiktaş çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çok sayıda oyuncuyla görüşen Siyah-Beyazlılar ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaş Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ı kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki İngiliz stoperin kulübüyle ilk temasın kurulduğu ve kısa süre içerisinde teklif yapılacağı da belirtildi.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yönetimin oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle ilt etapta kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi. İngiliz ekibiyle bu sezon 9 maça çıkan 1.90 boyundaki savunma oyuncusu söz konusu maçlarda skor üretemezken 1 kırmızı kart gördü. Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen tecrübeli stoperin takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek. 2016-17 sezonundan beri Forest forması giyen İngiliz stoperin de Beşiktaş'ta sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TEKLİF YAPILACAK

Beşiktaş'ta stoper adayları arasında yer alan Worrall'ın kulübü N. Forest'a kısa süre içerisinde teklif yapılması bekleniyor.