Crespo Vallecano’lu oldu: Portekizli orta saha sezonun geri kalanını İspanya’da geçirecek

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo için dün hareketli saatler yaşandı. Crespo için İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano devreye girdi. Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmek isteyen Rayo Vallecano, Fenerbahçe ile transfer konusunda anlaşma sağladı.

Crespo satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezon Rayo Vallecano'da forma giyecek. Maaşının tamamını İspanyol ekibi verecek. Crespo'nun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu öğrenildi. Portekizli oyuncunun Madrid'de sağlık kontrolünden geçtiği de gelen bilgiler arasında. 27 yaşında ve 1.86 boyunda olan Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta 1147 dakika sahada kaldı.



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