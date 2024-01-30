Biyonik adam Tadic

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu sezonki transferlerinden biri olan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli takımdaki istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri üstüne çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın saha içindeki en büyük kozlarından biri olan 35 yaşındaki futbolcu, 36 karşılaşmanın 35'inde forma şansı buldu.

2706 dakika ile Fenerbahçe'de en çok süre alan futbolcu olan tecrübeli futbolcu, takımına önemli derecede skor katkısı da vermeyi ihmal etmedi. Ligde 23 maçta 7 gol atan Tadic, 7 de asist katkısı sağladı. Sırp oyuncu, Avrupa'da da Kanarya'nın öne çıkan isimlerinden biriydi. Tadic, UEFA Konferans Ligi'nde 12 mücadelede şans bulurken 4 gol, 1 asist üretti. Performansıyla Fenerbahçe taraftarlarının da büyük beğensini kazan Tadic, toplamda ise 11 gol, 9 asist katkısı yaptı ve 20 gole direkt etki etti.