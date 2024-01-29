Galatasaray’a hücum! 5 futbolcu için toplam 43 milyon Euro’luk teklif geldi

Transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray'da Sacha Boey sonrası yeni ayrılıklar kapıda. Avrupa kulüpleri, Cimbom'da oynayan yıldızları kadrosuna katabilmek için harekete geçti.

KULÜBE CİDDİ TEKLİFLER GELDİ

Son haberlere göre; Tete için Galatasaray'a 7 milyon Euro teklif geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın stoperlerinden Victor Nelsson'a 10 milyon Euro, Abdülkerim Bardakcı için de 8 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Bu sezon performansıyla öne çıkan Kerem Aktürkoğlu'na İngiltere ve Hollanda'dan 10 milyon Euro civarında teklif ulaşırken, Barış Alper Yılmaz için de 8 milyon Euro'luk bir transfer teklifi geldiği belirtildi. Cimbom'a Avrupa'dan gelen tekliflerin toplamının 43 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi.

YÖNETİMİN TRANSFER PLANI NET

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'yı şu aşamada satmayı düşünmüyor. Diğer futbolcular için cazip teklifleri değerlendirmeye alacak yönetim, oyuncuların satışının değerini bulacak şekilde olmasını hedefliyor. Öte yandan Aslan'da kiralık oynayan Hakim Ziyech'e de Arap kulüplerinin ilgisinin yoğun olduğu ifade edildi.



TERİM'İN PLANI CEDRIC BAKAMBU

Cedrıc Bakambu ile ilgili transfer iddiaları yeniden alevlendi. Yunan basını, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un Bakambu'ya kancayı taktığını iddia etti. Haberde Bakambu'nun daha fazla süre alabileceği bir takıma sıcak baktığı, daha önce Olympiakos'ta oynadığı için ligi tanıdığı ve Fatih Terim'in oyuncuyu istediği hatırlatıldı.