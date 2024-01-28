Tarihe geçen transfer: 1.48.000.000 lira! Galatasaray’ın Fransız yıldızı Boey rekor ücretle Bayern’in yolunu tuttu

Galatasaray'da Dubois'in sakatlığı sonrası forma şansı bulan ve sonrasında bunu çok iyi değerlendiren Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu. 2019 yılında 250 bin Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcunun kısa süre içinde kendini geliştirmesi ve Avrupa'ya transferi olay oldu. Sarı-Kırmzılılar'a 1.15 milyon Euro'ya transfer olan Fransız futbolcu, Galatasaray'a astronomik bir ücret kazandırarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.

BAYERN MÜNİH İLE İKİ MAÇ

Sarı-Kırmızılılar'ın Boey transferinden 30 milyon Euro+5 milyon Euro bonus kazanacak. Ayrıca Galatasaray Allianz Arena'da Bayern Münih ile 2 kez karşılaşacak. Bu maçlarda da yaklaşık 7 milyon Euro kazanması bekleniyor. Toplamda kazanç 42 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Bu ücretin 6 milyon Euro'su Rennes ve menajerlere gidecek. Galatasaray'dan Rennes'e transfer olan Boey ayrıca futbol tarihinin sağ bekler arasında en pahalı kış transferi oldu.

'BILD'İĞİN ÇILGINLIK

Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Boey transferi ile ilgili dikkat çekici cümleler kullandı. Freund, "Bu sözleşme ve şartlar bir delilik ama Sacha Boey için bu deliliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

BİLD: 72 SAATLİK OYUN

Alman medyasından Bild, Boey transferine geniş yer ayırdı. Bild, "Dünyanın en özel takımlarından Bayern, çok gizli yürütülen ve 72 saat süren görüşmelerin ardından Sacha Boey'u transfer etti. rakip olarak geldiği Münih'te şimdi bir asker gibi davranacaktı" dedi.



15'LE BAŞLADI 35'LE BİTTİ!

Galatasaray, B. Münih ile saatler süren pazarlık yaptı. Almanlar ilk etapta Cimbom'a 15 milyon Euro teklif etti. Ancak bu rakam saatler geçtikçe arttı ve sonunda 30+5 milyon Euro'ya transfer bitti.