Sarı-lacivert duvar: Fenerbahçe’nin savunma göbeği kalitesiyle kıskandırıyor! 6 stoperin toplam piyasa değeri 40.2 milyon Euro

Son olarak kadrosuna Çağlar Söyüncü'yü katan Fenerbahçe'de savunma göbeği hem sayısal hem de kalite anlamında mükemmele yakın oldu. Fenerbahçe'nin stoperleri Leonardo Bonucci 1.5 milyon Euro, Jayden Oosterwolde 7 milyon Euro, Alexander Djiku 8.5 milyon Euro, Rodrigo Becao 10 milyon Euro, Çağlar Böyüncü 12 milyon Euro, ve Serdar Aziz 1.2 milyon Euro piyasa değerine sahip. Fenerbahçe'nin savunma göbeğinin değeri toplamda 40.2 milyon Euro'yu buluyor.

BONUCCİ KONTRATI UZATABİLİR

Bunun yanında yerli olan Serdar Aziz ve Çağlar Söyüncü'nün de bu 6 kişilik stoper grubunun içinde yer alması yabancı kontenjanı açısından teknik direktör İsmail Kartal'ın elini fazlasıyla rahatlatıyor. Bu 6 stoper içinde Oosterwolde sol bek, Alexander Diju da ön liberoda görev yapabiliyor. Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün sözleşmeleri haziranda son erecek. Bunun yanında Bonucci ile sözleşme uzatma ihtimali yüksek. Oosterwolde'ye de yaz transfer döneminmde ciddi tekkliflerin gelmesi rekabet ortamı oluşursa fiyatının 10 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN

Fenerbahçe'nin kendisi ve kulübü Atletico Madrid ile yarım sezon için her konuda anlaşma sağladığı milli stoper Çağlar Söyüncü, önceki gece İstanbul'a geldi. Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile Sarı-Lacivertli taraftarlar karşıladı. Transfer sürecinin ağır geçtiğini söyleyen milli oyuncu, "Gerekli açıklamaları yapacağız. Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım." dedi. Şampiyonluk mesajı veren Çağlar, "Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah sonu şampiyonluk olur." diyerek sözlerini noktaladı.



ÇAĞLAR İMZAYA HAZIR

Çağlar Söyüncü transfer sürecinde kendisine dijital platformlarda destek veren Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür etti. 1.85 boyunda olan Çağlar 55 kez A Milli Takım formasını terletti. Bu maçlarda 2 gol atmayı da başardı. Çağlar, Premier Lig'de Leicester City ile şampiyonluk sevinci de yaşadı.