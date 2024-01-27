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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için son hamleyi kendisi yaptı! Ardından Kanarya, transferi resmen duyurdu

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Çağlar Söyüncü kulübü Atletico Madrid’in de razı olması için 500 bin Euro’luk alacağını sildi. Ardından Kanarya, transferi resmen duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için son hamleyi kendisi yaptı! Ardından Kanarya, transferi resmen duyurdu

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna kattı. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe formasını giyebilmek için kulübünden alacağı olan 500 bin Euro'yu sildirmeye razı olduğu öğrenildi. Çağlar'ın bu fedakarlığının ardından transfer mutlu son ile bitti. Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1 milyon Euro alacak. Atletico Madrid'in de Çağlar'ın bu adımı sonrasında Fenerbahçe'den 500 bin Euro kiralama ücreti almaya razı olduğu ifade ediliyor. 27 yaşında olan Çağlar Söyüncü, bu sezon ikisi ilk 11 olmak üzere 9 maçta sahaya çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 212 dakika sahada kalırken bir kırmızı ve bir sarı kart gördü. Yıldız savunmacıya Fenerbahçe'nin dışında Portekiz'den Porto, Serie A'dan Roma ve Milan, İngiltere'den Fulham ve Almanya'dan Borussida Dortmund talip oldu. Çağlar, Avrupa kulüplerini redderken Fenerbahçe'de forma giymek için ısrarcı oldu.

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