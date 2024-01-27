Galatasaray teklifi yetersiz buldu! Ajax ve Milan’dan Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson’a 10’ar milyon Euro

Cimbom'un iki önemli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Ajax, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için oldukça ısrarcı. Ajax yıldız oyuncu için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti ancak Sarı-Kırmızılılar bu teklifi yetersiz bularak geri çevirdi. Cimbom'un bir başka yıldızı Victor Nelsson için de Milan aynı rakamı önerdi. Galatasaray Yönetimi bu teklifi de hiç düşünmeden geri çevirdi. Sarı-Kırmızılı Yönetim, iki oyuncudan yaklaşık 40 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Ajax ve Milan'ın teklif ettikleri rakamı yükseltip yükseltmeyeceği büyük merak konusu.

LEO DUBOIS GERİ DÖNEMEZ

SÜPER Lig'in flaş ekiplerinden Rams Başakşehir, Leo Dubois'in kiralık sözleşmesini, transfer ücreti almadan iptal etmeyi düşünmüyor. İstanbul ekibi Dubois'in anlaşmasını feshetmek için tazminat bedeli talep edecek. Oyuncudan çok memnun olan Başakşehir bedelsiz geri dönüş için G.Saray'a kapıyı kapattı. Sezon sonuna kadar Başakşehir'de mücadele edecek olan 29 yaşındaki Fransız sağ bekin Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

NDOMBELE İLE BİE KEZ DAHA!

Aslan, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Ndombele ile bir kez daha görüşme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, bir türlü bekleneni veremeyen yıldız oyuncu ile görüştükten sonra ayrılık kararını yineleyecek. Galatasaray formasını bu sezon 18 resmi maçta giyen 27 yaşındaki futbolcu, 542 dakika sahada kaldı. 15 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Ndombele, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. Ndombele'nin Tottenham ile olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

MODER İÇİN İLK TEMAS

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, İngiliz ekibi Brighton'da görev yapan Jakup Moder için atağa kalktı. Sarı- Kırmızılılar'ın, 24 yaşındaki Polonyalı futbolcunun menajeri ve kulübü Brighton ile ilk teması kurduğu ortaya çıktı. Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar süren Moder'e güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. Galatasaraylı yetkililerin, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen futbolcuyla ilgili tek endişesinin, Moder'in yaşadığı 1.5 yıllık sakatlık olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, gerekli sağlık testlerini de talep ettiği ve incelemeden sonra bir karara varılacağı gelen haberler arasında. Bu sezon sadece 199 dakika süre alan Moder, Lech Poznan ve Opole formalarını da giymişti.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına dün başladı. Florya'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, topa sahip olma ve 8'e 2 pas çalışması dışında çift kale maç oynadı. Aslan, bugünkü antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

FATİH TERİM'E BÜYÜK ÖVGÜ

ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. "Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan'ı sallıyor" başlığıyla yayına sunulan makalede, Panathinakos'un yeni transferlerinden de bahsedildi. Fatih Terim'in Türk Milli Takımı ve G.Saray'daki başarıları ön plana çıkarıldı.

CRESPO'YA GELEN TEKLİFLERE VETO

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo'ya İspanya'dan 3 talip olduğu bildirildi. Cadiz, Granada ve Almeira'nın Crespo için Fenerbahçe'ye teklif sunduğu ancak Sarı-Lacivertli kurmayların gelen bu 3 teklifi de yetersiz bularak geri çevirdiği öğrenildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan Crespo'nun F.Bahçe ile 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BONUCCI&DJIKU İKİLİSİ GELİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yarınki Ankaragücü maçında savunmanın göbeğinde Bonucci&Djiku ikilisine görev vermeyi planlıyor. Hafif sakatlığı olan Bonucci'nin bu hafta forma giyebileceği belirtilirken takımla birlikte idmanlara başlayan Rodrigo Becao'nun da aylar sonra ilk kez Ankaragücü maçında kadroda olması bekleniyor.

EMRE MOR'A HÜCUM!

Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde önemli hamleler yapan Fenerbahçe'nin oyuncularına da ciddi talipler var. Emre Mor için Hatayspor, Ankaragücü, Karagümrük ve Başakşehir'in kıyasıya bir yarış içinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ve Emre Mor'dan ise gelen teklifler için net bir yanıt gelmiş değil. Bu 4 kulüple görüşmelerin devam ettiği ancak Sarı- Lacivertli yönetimin gelen teklifleri yeterli görmediği de gelen haberler arasında. Sezon başında ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşayan Emre Mor bu sezon sadece 7 maçta Fenerbahçe forması giydi. Toplamda da 144 dakika sahada kaldı. Bu 7 maçın sadece 1'inde ilk 11'de görev yaptı.

EZELİ REKABET!

Süper Lig'de F.Bahçe ve G.Saray arasındaki ezeli rekabet nefes kesiyor. İki takım da 57'şer puanla zirvede. Kadınlar Süper Ligi'nde de Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi takımları 43'er puanla zirvede yer alıyor.



FENER ARA VERMEDİ

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kadıköy'de Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti. İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

BULUT'UN PLANI ALMANYA

Beşiktaş'a Kayserispor'dan büyük beklentilerle transfer olan Onur Bulut, Siyah-Beyazlı ekiple yollarını ayırma noktasına geldi. Bu sezon 33 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağlayan Bulut ile ilgili Beşiktaş'a Almanya ve İtalya'dan teklifler geldiği ortaya çıktı. Udinese ve Werder Bremen'in Bulut'un menajeriyle de temas kurduğu ve Kartal'a yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir teklif önerildiği belirtildi. İtalya Ligi'ne soğuk bakan 29 yaşındaki futbolcunun Alman ekibi Werder Bremen'e yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Beşiktaş ile kontratı normal şartlarda 30 Haziran 2026'da bitecek Onur Bulut, uzun vadeli bir kontrat istiyor. Sağ bek, sağ açık ve merkez orta sahada oynayabilen Bulut için görüşmelerin devam ettiği ve yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

PERDE İKİ MAÇLA AÇILIYOR

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanacak olan iki karşılaşmayla birlikte başlayacak. Saat 16.00'da Alanya ile Pendik karşılaşırken, 19.00'da ise Adana Demir ile Hatayspor kozlarını paylaşacak.

UÇAR DÖNEMİ SONA ERDİ

Üst üste kötü sonuçlar alan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Uçar ile yolların ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

ALTAY'IN İLK 11 HEYECANI

Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın Newport County maçında kalede olacağını açıkladı. Hollandalı hoca, "Altay, maçı sabırsızlıkla bekliyor. Biz de ona güveniyoruz" diye konuştu.

SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada sol bileğinden sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi sezon sonuna kadar donduruldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan 6 asist yapan 26 yaşındaki Amir, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

BEŞİKTAŞ-TRABZON 4 ŞUBAT'TA

Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da start alacak.

TAKIMDA KALMASINI İSTİYORUM!

İngiltere Premier Lig Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Jamaal Lascelles ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "O bizim için önemli bir oyuncu. Takımda kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Lascelles bu sezon Newcastle United formasıyla 22 karşılaşmada boy gösterdi. 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol kaydetti.

3 PUANI HATIRLADI!

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip Keçiörengücü'nün gollerini 8. dakikada Selim Ilgaz, 75. dakikada Ahmet Yazar kaydetti. Ev sahibi Adana'nın tek golünü ise 11. dakikada Yepie attı. Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 23'e yükseltirken, Adanaspor 20 puanda kaldı. Keçiörengücü bir sonraki maç haftasında Boluspor'u ağırlayacak. Adana ise Kocaelis ile mücadele edecek.



KLOPP'TAN ŞOK EDEN VEDA!

İngıltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un sezon sonunda ayrılma kararı aldığını duyurdu. Klopp yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Liverpool menajerliği görevinden ayrılacağım. Birçok insan için bu kararım şok olabilir. Bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüpteki her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarları, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Bunu nasıl söyleyebilirim? Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim" diye konuştu. Alman çalıştırıcı, İngiliz ekibi ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Lig Kupası, 1 Federasyon Kupası, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

KUPA PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının takvimi açıklandı. Maçlar 6,7 ve 8 Şubat'ta tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Galatasaray, 6 Şubat Salı günü Bandırma ile karşılaşacak. 7 Şubat'ta G.Antep-F.Bahçe, 8 Şubat'ta G.Birliği- Trabzon ve Antalya- Beşiktaş maçları var. Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.

KORAY GÜNTER GÜMRÜK'TE

Süper Lig temsilcisi Karagümrük, İtalya Ligi takımlarından Hellas Verona'da forma giyen savunma oyuncusu Koray Günter'i kiraladı. 29 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı.

EFES'İN NEFESİ YETMEDİ!

THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, Fransız ekibi Monaco'ya evinde 80-78 kaybetti. Monaco'ya evinde ilk kez boyun eğen Efes, bu sezon 23. maçında 14. yenilgisini aldı.

MOHAMMADİ A.DEMİR'DE

Yukatel Adana Demirspor, İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Tecrübeli sol bek son olarak AEK takımında forma giyiyordu.

NDAO RESMEN KONYA'DA

Konyaspor, İstanbulspor'da forma giyen Alassane Ndao ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon İstanbulspor'da 22 resmi maça çıkan Ndao, Konyaspor'da 18 numaralı formayı giyecek.