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Galatasaray’ın Arsenal’de oynayan Emile Smith Rowe’u listesine aldığı iddia edildi!

10 numara pozisyonuna takviye yapmak için düğmeye basan Galatasaray’ın Arsenal’de oynayan Emile Smith Rowe’u listesine aldığı ve İngiliz yıldızı kiralamak istediği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ocak 2024 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:01
Galatasaray’ın Arsenal’de oynayan Emile Smith Rowe’u listesine aldığı iddia edildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın 10 numara pozisyonuna takviye yapmak istediği ve rotasını İngiltere Ligi'ne çevirdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Premier Lig ekibi Arsenal'de kariyerine devam eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u listesine aldığı iddia edildi. Aslan'ın hedefinin, 10 numara, merkez orta saha ve sol açık mevkilerinde görev alabilen İngiliz futbolcuyu kiralamak olduğu belirtildi. 1.82 boyundaki futbolcunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. 2022'de 40 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan yıldız oyuncuya güncel verilere göre; 25 milyon Euro değer biçiliyor. Bu sezon Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın 13 maçta 266 dakika süre verdiği futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı. Daha önce Huddersfield ve Leipzig forması da giyen Emile Smith, 186 maçta 41 gol, 23 asist üretti. Öte yandan Smith'e Ada'dan da bazı kulüplerin talip olduğu belirtiliyor.

ADA'NIN GÖZDESİ
İngiltere U21 Milli Takımı'nda 16 maçta 5 gol kaydeden Emile Smith, yüksek potansiyelli isimler arasında gösteriliyor.

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