Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmanın perde arkasından "organize bir talan düzeni" çıktı. CHP'li Mustafa Bozbey'in liderliğindeki yapının; belediye imkanlarını, iştirak şirketlerini ve vakıfları kullanarak eş, dost ve akraba ağıyla devasa bir suç ekosistemi kurduğu iddia ediliyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Nilüfer merkezli olduğu öne sürülen organize bir imar ve rant yapılanmasına ilişkin çarpıcı tespitler dosyaya girdi.
Soruşturma birimlerinin değerlendirmelerine göre, belediye gücü, iştirak şirketleri, paravan firmalar, vakıf yapılanmaları ve akrabalık ilişkileri üzerinden örgütlü ve hiyerarşik bir yapı kurulduğu değerlendiriliyor.
Dosyada yer alan bilgilere göre, söz konusu yapının belediye bağlantılı süreçlerde sistematik biçimde faaliyet yürüttüğü, özellikle Nilüfer Belediyesi iştiraki NİLBEL üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarının araştırıldığı belirtiliyor. Ayrıca üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz devirleri gerçekleştirildiği, bu işlemlerin ticari faaliyet gibi gösterilerek suç gelirlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.
ÖRGÜTSEL YAPI VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ
Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, elde edildiği iddia edilen usulsüz gelirlerin önce paravan şirketler ve yakın çevre üzerinden perdelediği, ardından farklı hesaplar ve yapılar aracılığıyla dolaşıma sokulduğu ifade edildi.
Böylece dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından, başta dönemin belediye başkan yardımcısı Turgay Erdem olmak üzere belirli bir örgütsel yapı oluşturulmuş, bu yapıda özellikle akrabalık ve yakınlık ilişkileri kullanılarak bağlılık ve süreklilik sağlanmıştır. Dosyada, örgütün yalnızca kişilerden değil; inşaat, mimarlık, mühendislik, gayrimenkul ve vakıf görünümlü yapılar üzerinden birbirini tamamlayan bir sistem kurduğu, böylece suç işlemeye elverişli araç, organizasyon ve ekonomik zeminin oluşturulduğu belirtildi.
Yapılan araştırmalar, SGK kayıtları, ticaret sicili verileri, tapu kayıtları ve saha çalışmalarına göre; şüphelilerin faaliyet alanlarının birbirini tamamladığı, inşaat ve taşınmaz sektöründe sistematik biçimde hareket ettikleri, elde edilen ekonomik kazancın belli bir hiyerarşi içinde paylaşıldığı ve bu yapı içerisinde emir-komuta benzeri bir ilişki bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle dosyada, zaman içinde söz konusu yapının yerel ölçekte organize suç örgütü niteliği kazandığı kanaatine yer verildi.
ÖRGÜTÜN LİDERİ MUSTAFA BOZBEY SAĞ KOLU TURGAY ERDEM
Soruşturma kapsamındaki değerlendirmelerde, Mustafa Bozbey'in örgüt lideri olduğu, örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu sağladığı, iş bölümü oluşturduğu ve ekonomik kazanç amacıyla sistematik hareket ettiği öne sürülürken İldam Aydın Bozbey, Ertan Bozbey, Ramiz Bozbey ve Muhkim Demirtaş'ın ise örgüt içerisinde lidere akrabalık bağıyla bağlı, talimat doğrultusunda hareket eden isimler olarak yer aldığı kaydedildi.
Bunun yanında Naci Kale, Aytunç Esendemirci ve Yalçın Işıkyıldız'ın; örgütsel yapı içinde ekonomik kazanç elde etmek amacıyla faaliyet gösterdikleri, usulsüz tapu geçişlerinde rol aldıkları ve belediye ya da bağlantılı şirketler üzerinden görev aldıkları ileri sürüldü. Necati Eren, Orhan Tosun, Serdar Günışık, Mehmet Ali Döner ve Elif Döner gibi isimlerin ise özellikle paravan şirketler ve taşınmaz devirleri üzerinden perdeleme işlevi gördükleri ifade edildi.
PARAVAN ŞİRKETLERLE PERDELEME: SERES, VEREV, PERÇEM...
Dosyada önemli yer tutan unsurlardan biri de Emin Adanur'un beyanları oldu. Bu beyanlar doğrultusunda, TİBA Mimarlık isimli firmanın projelerde etkin olduğu, firmanın geçmişte Turgay Erdem ile bağlantısının bulunduğu, ayrıca İldam Aydın Bozbey adına kayıtlı olduğu belirtilmektedir. Beyanlarda, belirli projelerde yapılacak işlemler karşılığında daire talep edildiği, sonrasında taşınmazların SERES Gayrimenkul adlı firmaya devredildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede SERES'in, dosyada en dikkat çeken şirketlerden biri olduğu ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, SERES Gayrimenkul'ün Muhkim Demirtaş tarafından kurulduğu, Mustafa Bozbey'in bu şirkette 2021-2024 yılları arasında satış danışmanı olarak SGK kaydının bulunduğu, Ramiz Bozbey'in ikamet adresi ile firma adresinin örtüştüğü tespit edilmiştir. Yine firmanın kuruluş sermayesi düşük olmasına rağmen çok kısa sürede yüksek değerli taşınmazlar edinmesi, dikkat çeken hususlar arasında yer aldı.
Açık kaynak taramalarında, firmanın elindeki taşınmazlara ilişkin olağan piyasa görünürlüğünün bulunmaması da dosyada şüpheli unsur olarak kaydedildi.
Benzer şekilde VEREV İnşaat adlı firmanın da soruşturmada öne çıktığı; Necati Eren ve Orhan Tosun'un bu firmada yönetimsel görevlerde bulunduğu, noter vekâletleriyle taşınmaz devirlerinde rol aldıkları tespit edilmiştir. Dosyada, SERES ve VEREV firmalarının aynı tarihlerde, peş peşe noter işlemleri yaptırmaları, ilan ve ticaret kayıtlarında birbirini takip eden hareketler göstermeleri de dikkat çekici bir unsur olarak yer aldı.
Dosyada adı geçen bir diğer şirket ise Perçem İnşaattır. Ticaret sicili kayıtlarına göre bu şirketin Mustafa Bozbey, Hüseyin Bozbey ve İldam Aydın Bozbey tarafından kurulduğu, ayrıca TİBA Mimarlık ile aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlenmiştir. TİBA Mimarlık'ın geçmişte Turgay Erdem ortaklığıyla faaliyet yürüttüğü, ilerleyen dönemde İldam Aydın Bozbey adına tek ortaklı yapıya dönüştüğü anlaşılmaktadır. Bu durum, soruşturma makamlarınca şirketler arasında organik bağ bulunduğu şüphesiyle değerlendirildi.
"HAYIR" DEĞİL "HAKSIZ KAZANÇ" VAKFI: NİLVAK
Dosyada ayrıca NİLVAK isimli vakıf ve bağlı yapılar da yer aldı. Mustafa Bozbey'in vakıf başkanı, eşi Seden Bozbey'in de vakıf ve bağlı iktisadi teşebbüslerde yönetici olarak görev aldığı tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarında SERES Gayrimenkul'e devredilen bazı taşınmazlarda NİLVAK'ın faaliyet göstermesi nedeniyle, SERES ile NİLVAK arasında organik bağ bulunduğu değerlendirildi.
ADRESE TESLİM İHALELER: KAFKAS TUR
KAFKAS TUR adlı firmanın da soruşturmada dikkat çeken firmalardan biri olduğu, firma yetkilisinin Necati Eren olduğu, aynı kişinin VEREV ve NİLVAK gibi başka yapılarla da bağlantılı bulunduğu belirtilmekte. Dosyada, bu firmanın 2012-2018 yılları arasında farklı kamu ihalelerine katıldığı ancak yalnızca Nilüfer Belediyesi ihalelerini kazandığı, Mustafa Bozbey'in belediye ile yasal bağının kalmadığı 2019 sonrasında ise Nilüfer Belediyesi nezdinde ihale kazanamadığı ve daha sonra hiç ihaleye katılmadığı tespitine yer verildi.
TİCARİ FAALİYET DEĞİL SUÇ GELİRİNİ GİZLEME OPERASYONU
Tüm bu veriler ışığında soruşturma makamlarınca; belediye yetkisi, iştirak şirketleri, vakıf yapıları, paravan firmalar, akrabalık bağları ve taşınmaz devirleri üzerinden şekillenen örgütlü bir ekonomik çıkar sistemi kurulduğu iddiası üzerinde durulmaktadır. Dosyada, bu yapının münferit olaylardan ibaret olmadığı; süreklilik, iş bölümü, perdeleme ve kazanç paylaşımı özellikleri taşıdığı, bu nedenle soruşturmanın organize suç örgütü perspektifiyle derinleştirildiği anlaşıldı.
Özetle soruşturma dosyasında; Mustafa Bozbey'in liderliğinde, belediye bağlantılı yapılar ve aile/çevre ilişkileri kullanılarak suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüt yapılanması bulunduğu, ihaleye fesat, rüşvet, haksız taşınmaz geçişleri ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mekanizmaların işletildiği ifade edildi.
