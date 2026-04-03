Yapılan araştırmalar, SGK kayıtları, ticaret sicili verileri, tapu kayıtları ve saha çalışmalarına göre; şüphelilerin faaliyet alanlarının birbirini tamamladığı, inşaat ve taşınmaz sektöründe sistematik biçimde hareket ettikleri, elde edilen ekonomik kazancın belli bir hiyerarşi içinde paylaşıldığı ve bu yapı içerisinde emir-komuta benzeri bir ilişki bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle dosyada, zaman içinde söz konusu yapının yerel ölçekte organize suç örgütü niteliği kazandığı kanaatine yer verildi.

ÖRGÜTÜN LİDERİ MUSTAFA BOZBEY SAĞ KOLU TURGAY ERDEM

Soruşturma kapsamındaki değerlendirmelerde, Mustafa Bozbey'in örgüt lideri olduğu, örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu sağladığı, iş bölümü oluşturduğu ve ekonomik kazanç amacıyla sistematik hareket ettiği öne sürülürken İldam Aydın Bozbey, Ertan Bozbey, Ramiz Bozbey ve Muhkim Demirtaş'ın ise örgüt içerisinde lidere akrabalık bağıyla bağlı, talimat doğrultusunda hareket eden isimler olarak yer aldığı kaydedildi.

Bunun yanında Naci Kale, Aytunç Esendemirci ve Yalçın Işıkyıldız'ın; örgütsel yapı içinde ekonomik kazanç elde etmek amacıyla faaliyet gösterdikleri, usulsüz tapu geçişlerinde rol aldıkları ve belediye ya da bağlantılı şirketler üzerinden görev aldıkları ileri sürüldü. Necati Eren, Orhan Tosun, Serdar Günışık, Mehmet Ali Döner ve Elif Döner gibi isimlerin ise özellikle paravan şirketler ve taşınmaz devirleri üzerinden perdeleme işlevi gördükleri ifade edildi.