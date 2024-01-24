Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona yaklaşıldı! Fenerbahçe İspanyol ekibi ile 2 milyon Euro’ya ikna etti

Fenerbahçe'nin transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Çağlar Söyüncü transferinde Atletico Madrid'in inadını kırdığı ve mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme konusunda ısrar etmesi sonrası transfer bitme aşamasına geldi. İspanyol ekibi, Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için 2.5 milyon Euro kiralama bedeli istiyordu. Fenerbahçe, Atletico Madrid'i 2 milyon Euro'ya ikna etti. Taraflar arasında ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği ve son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü. Çağlar Söyüncü'nün de Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda stoper hattı bir hayli güçlenecek. Sarı-Lacivertliler'in elinde Becao, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz gibi isimler bulunuyor. Bunların yanı sıra asıl mevkisi sol bek olan Oosterwolde de stoperde görev yapabiliyor. Bu arada Afrika Kupası'ndan elenen Gana'da Djiku'nun İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

RYAN KENT İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

DİNAMO Zagreb'in teknik direktörü Sergej Jakirovic, Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jakirovic, "Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz" dedi.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

F.BAHÇE, Süper Lig'in 22. haftasında bugün deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak. Son maçında Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe rakibini mağlup ederek taraftarına kendini affettirmeyi planlıyor.

HEDEFİM REAL VE CİTY

TRABZONSPOR'UN Fransız futbolcusu Batista Mendy, Bordo-Mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Trabzonspor'da mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Benim bu sezon için hedefim takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır" dedi. Fransız ön libero, "Dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid" ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, Yaya Toure ve Paul Pogba'yı örnek aldığını da sözlerine ekledi.

TREZEGUET FIRTINASI

TRABZONSPOR'UN yıldızı Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ın, Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldığı maçta sonradan oyuna girerek 1 gol, 1 asistle maça damga vurdu.

PENDİKSPOR'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

GEÇEN hafta Beşiktaş'ı 4-0 yenen Pendikspor, bu kez Kasımpaşa'yı mağlup etti. Kümede kalma savaşı veren Kırmızı-Beyazlılar, iki kez geri düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Kasımpaşa'nın gollerini 6'da Rassoul (kendi kalesine) ve 25'te Gökhan Gül attı. Pendik'te ise 19'da Umut Nayir, 44'te Thiam (Penaltı) ve 90'da Thuram kaydetti.

HATAY YİNE SON ANLARDA YIKILDI

HATAYSPOR, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 5. dakikada Rivas'ın golüyle öne geçen Güney ekibi, 89. dakikada Oğuz Aydın'ın penaltısıyla 1 puana razı oldu. Hatay, 10 maçtır kazanamıyor.

SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR

SÜPER Lig'de bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de Ankaragücü, Karagümrük'ü konuk edecek. Maçı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Aynı saatte Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Saat 20.00'de ise Antalyaspor- Sivasspor maçı var. Bu maçı ise Turgut Doman yönetecek. Karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

JOEL EMBiİD'DEN SPURS'A 70 SAYI

NBA'DE Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 70 sayıyla San Antonio Spurs'u 133-123 mağlup etti. NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olan Embiid, 76ers tarihinde Wilt Chamberlain'i (68) geçerek takımın bir karşılaşmada en fazla sayı atan oyuncusu unvanını elde etti.

FORMULA 1, 45 YIL SONRA MADRİD'DE

İSPANYA'NIN başkenti Madrid, 2026'dan itibaren Formula 1 takviminde yer alacak. Formula 1'den yapılan açıklamada, "İspanya Grand Prix'si, 2026'dan 2035'e kadar Madrid'de düzenlenecek" ifadesi kullanıldı. Madrid, 45 yıl sonra F1'e ev sahipliği yapacak.

DJOKOVIC YARI FİNALDE

SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, 3 saat 45 dakika süren maç sonunda 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 7-6, 4-6, 6-2 ve 6-3 setlerle 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Sırp raket, yarı finalde Jannik Sinner-Andrey Rublev maçının galibiyle karşılaşacak.

2028'E KADAR R. MADRID'DE

REAL Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Eder Militao'nun sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı. 2019'da Real Madrid'e transfer olan Militao, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere 9 kupa kazandı.

KOMŞU'DAN BAKAMBU İDDİASI

GALATASARAY'IN Kongolu forveti Cedric Bakambu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yunan basını, Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos'un, 32 yaşındaki golcü oyuncu ile ilgilendiğini öne sürdü. Tecrübeli golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

CİMBOM'A ABDÜLKERİM ŞOKU

ABDÜLKERIM Bardakcı'dan Sarı-Kırmızılı takıma kötü haber geldi. Galatasaray, Trabzonspor derbisinde sakatlanan 29 yaşındaki stoperin sol alt arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli stoperin yaklaşık 1 ay sahalardan suzak kalması bekleniyor.

ANGELINO'YA FRANSIZ KANCASI

GALATASARAY'IN bonservisini almamak için opsiyon hakkını kullanmadığı İspanyol sol bek Angelino'ya Fransız ekibi Marsilya talip oldu. 27 yaşındaki futbolcu için bonservisinin bulunduğu Leipzig'e teklifte bulunan Marsilya'nın Alman ekibinden gelecek cevabı beklediği belirtildi. Torino ve Sassuolo'nun da girişimlerde bulunduğu Angelino Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.