’Zam’anı geldi

20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı yarın netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk 6 aylık TÜFE oranıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 6'lık toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkı ortaya çıkacak. Zam oranlarına refah payı da eklenecek.

2 FARKLI TAHMİN VAR

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 15.26 çıkmıştı. Haziran verisi için ise 2 farklı tahmin var. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu yüzde 2.81 olarak tahmin edildi. Buna göre ilk 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 çıkacak. Memurların ve emeklilerinin yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının toplamı ise yüzde 16.30'u bulacak. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nden de Haziran enflasyonu tahmini yüzde 3.91 çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 19.76, memurların ve emeklilerinin de yüzde 17.54 olacak.

KADEMELİ ARTIŞ HAZIRLIĞI

Çıkacak oranlara eklenecek refah payı merakla beklenirken, bazı formüller gündemde. SSK ve Bağ-Kur'lulara emekli aylığına göre kademeli zam yapılması üzerinde durulurken, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü konuşuluyor. En düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesi de gündemde. Burada en az bin liralık bir artış konuşuluyor. Formüller 8 bin 500 ile 10 bin lira arasında bulunuyor.

SEYYANEN+ORANSAL ZAM

Memurların da toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına ilave edilecek refah payı ile en düşük maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Burada refah payı seyyanen ya da oransal zamla yansıtılabileceği gibi, ikisi bir arada uygulanabilecek. Halen 11 bin 848 lira seviyesindeki en düşük memur maaşının 5 bin lira seyyanen ve yüzde 30 seviyesinde oransal zam ile 22 bin liraya yükseltilmesi de gündeme gelen formüller arasında bulunuyor.

BU ÖDEMELERE DE YANSIYACAK

Memur maaşlarındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılırken, pek çok ödemeyi de etkileyecek. 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları ve kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısında yapılacak artışla birlikte yükselecek. Refah payı hariç yüzde 16.30'luk tahmine göre kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 liradan 23 bin 240 liraya, 65 yaş aylığı bin 997 liradan 2 bin 323 liraya, engelli aylığı bin 594-2 bin 392 liradan bin 854-2 bin 781 liraya, evde bakım aylığı da 4 bin 336 liradan 5 bin 43 liraya çıkacak. Yüzde 17.54'lük tahmine göre ise kıdem tazminatı tavanı 23 bin 487, 65 yaş aylığı 2 bin 348, engelli aylığı bin 874-2 bin 811, evde bakım aylığı 5 bin 97 lira olacak.