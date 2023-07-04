SGK BAĞKUR Emeklileri dikkat! Kademeli ZAM ''Kök aylık'' üzerinden yapılacak!

Milyonlarca memur emeklisi ve memur Temmuz zammıyla ilgili heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesiyle birlikte Temmuz ayında hayata geçirilecek düzenlemenin diğer memur ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu haline geldi. Temmuz zammıyla ilgili olarak 22 bin lira hedefine ulaşmak için 3 formül gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri Temmuz zammının şekillenmesinde önemli bir ipucu sunuyor.

Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammının ardından memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Yeni maaşlar Haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına (yüzde 20 civarında bekleniyor) göre belirlenecek.

Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenecek. En düşük emekli maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis'e gelecek. SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 30-35 zam bekleniyor. Tahmini 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli maaş zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor.





MEMUR ZAMMINDA 2 SEÇENEK VAR

Memur ve emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu.

Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor. Yasadaki maddelerden biri en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup bunun için iki seçenek bulunuyor.

Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması. Bir diğer formül de 5 bin lira gibi seyyanen artış, kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22 bin liraya tamamlanması olacak.





EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

En düşük emekli aylığı 7500 lira olurken Temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Aylık skalasına göre bir oransal artış söz konusu olacak. 7500-10 bin lira arasında alanlar için yüzde 45, 10 bin-15 bin lira arasında alanlara yüzde 40, 15 bin-20 bin lira arasında alanlara yüzde 35, 20 bin lira üzerinde alanlara yüzde 30'luk bir artış seçenekler arasında bulunuyor. Emeklilere zamda da yüzde 30-35 artış ön plana çıkıyor. Yapılacak zamdan EYT'liler için bir ayırım söz konusu olmayacak.