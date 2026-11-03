Düşük maaşlı emekliye 2 formül! Ocak zammı için 3 anketten 3 tahmin, gözler enflasyonda
Emeklilerin ocak zammına ilave yapılması planlanan ek iyileştirmede refah payı ve seyyanen zam formülleri üzerinde durulurken, en düşük maaşı alanlarda hem bu artışların daha yüksek tutulması hem de tamamlayıcı desteklerin yapılması gündemde.
Bugün açıklanacak ekim enflasyonu, ocak zamları için önemli ipucu verecek. Ocakta 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 5,57 artış kesinleşmişti. Ekim enflasyonuyla zam oranını gösterecek 6 veriden 4'üncüsü ortaya çıkmış olacak. Memurların yüzde 5 zammına eklenecek enflasyon farkı için de 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Bu fark için kalan 3 aylık enflasyonun yüzde 1,35'i aşması yetecek. Hatta bugün TÜFE yüzde 1,35'in üzerinde çıkarsa ekim itibarıyla fark ortaya çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekim enflasyonu tahmini yüzde 2,11 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 7,8, memurlara ve emeklilerine de yüzde 0,75 fark ile yüzde 5,79 zam oluşacak. AA Finans'ın anketinde de ekonomistler TÜFE'nin ekimde yüzde 2,2 artacağını tahmin etti. Buna göre 4 ayda SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 7,89, memurlara ve emeklilerine yüzde 0,83 fark ile yüzde 5,87 artış kesinleşebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki yüzde 2,09'luk ekim enflasyonu tahminine göre ise 4 ayda SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 7,78, memurlara ve emeklilerine yüzde 0,73 enflasyon farkıyla yüzde 5,77 artış ortaya çıkacak. Anketler kapsamında ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10,08-10,45, memurlarda yüzde 8,02-8,39 aralığında bekleniyor.
Emekliler bir yandan ocak zammını, diğer yandan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek iyileştirmeyi bekliyor. Ocak zammını gösterecek verilerden dördüncüsü, yani ekim enflasyonu bugün belli olacak. Ardından kasım ve aralık verileri beklenecek. Kesin oran ocak ayı başında netleşecek. Ek iyileştirme için ise hazırlıklar sürüyor.
2 ALTERNATİF MASADA
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, refah payı dahil alternatifli çalışmalar yaptıklarını söylemişti. Burada ilk formül olarak da öne çıkan refah payı hayata geçirilirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10, memur emeklilerinin yüzde 8 seviyesinde beklenen ocak zammı yükselecek. Örneğin, 5 puanlık refah payı SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranını yüzde 15'e, memur emeklilerininkini yüzde 13'e çıkarırken, 10 puanlık bir artış öngörülmesi halinde SSK ve Bağ-Kur'luların geliri yüzde 20, memur emeklilerininki yüzde 18 artmış olacak. Yüzde 15'lik bir refah payı ise SSK ve Bağ-Kur'luların ocak zammını yüzde 25'e, memur emeklilerininkini yüzde 23'e ulaştıracak.
Ek iyileştirmede ikinci alternatif olarak ise seyyanen zam üzerinde duruluyor. Bu formüle göre emeklilerin kök aylıklarına önce ocak zammı, ardından da seyyanen artış ilave edilecek. Ek iyileştirmeye ilişkin her iki formülde de tüm emeklilere aynı seviyede artış yapılabileceği gibi, geliri düşük olanlarda daha yüksek artış da söz konusu olabilecek. Yani refah payı ya da seyyanen zam düşük gelirlilerde daha yüksek uygulanabilecek.
Hazırlanacak çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Uygulanacak formül TBMM'ye taşınacak. Ardından da hayata geçirilecek.
YARDIMLAR NAKİT OLARAK VERİLEBİLİR
Emeklilere ek iyileştirmenin yanı sıra en düşük aylığı alanlara kira, yakıt, gıda gibi destekler de verilmesi planlanıyor. Bu desteklerin nakit olarak yapılabileceği konuşuluyor. Böylece düşük maaş alanlar daha çok desteklenmiş olacak. Bu çalışmanın da yıl bitmeden tamamlanması planlanıyor.
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