Bugün açıklanacak ekim enflasyonu, ocak zamları için önemli ipucu verecek. Ocakta 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 5,57 artış kesinleşmişti. Ekim enflasyonuyla zam oranını gösterecek 6 veriden 4'üncüsü ortaya çıkmış olacak. Memurların yüzde 5 zammına eklenecek enflasyon farkı için de 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Bu fark için kalan 3 aylık enflasyonun yüzde 1,35'i aşması yetecek. Hatta bugün TÜFE yüzde 1,35'in üzerinde çıkarsa ekim itibarıyla fark ortaya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için 3 aylık enflasyona göre yüzde 5,57 artış kesinleşti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekim enflasyonu tahmini yüzde 2,11 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 7,8, memurlara ve emeklilerine de yüzde 0,75 fark ile yüzde 5,79 zam oluşacak. AA Finans'ın anketinde de ekonomistler TÜFE'nin ekimde yüzde 2,2 artacağını tahmin etti. Buna göre 4 ayda SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 7,89, memurlara ve emeklilerine yüzde 0,83 fark ile yüzde 5,87 artış kesinleşebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki yüzde 2,09'luk ekim enflasyonu tahminine göre ise 4 ayda SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 7,78, memurlara ve emeklilerine yüzde 0,73 enflasyon farkıyla yüzde 5,77 artış ortaya çıkacak. Anketler kapsamında ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10,08-10,45, memurlarda yüzde 8,02-8,39 aralığında bekleniyor.

Emekliler bir yandan ocak zammını, diğer yandan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek iyileştirmeyi bekliyor. Ocak zammını gösterecek verilerden dördüncüsü, yani ekim enflasyonu bugün belli olacak. Ardından kasım ve aralık verileri beklenecek. Kesin oran ocak ayı başında netleşecek. Ek iyileştirme için ise hazırlıklar sürüyor.