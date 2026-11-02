AK Parti, ilk kez katıldığı genel seçimde yüzde 34,28 oy aldı.



"BİZ KOLAYI DEĞİL ZORU SEÇTİK"

Videoda Türkiye için çıktıkları hizmet yolculuğunun zorluklarına, kararlılığa ve mücadeleye vurgu yapan Başkan Erdoğan'ın sözleri de paylaşıldı. Erdoğan, videoda şu ifadeleri kullandı: "Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın, menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boyun eğdik. Anam olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız."

3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti, 363 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu elde etti. TAKVİMDEKİ O GÜN: 3 KASIM 2002 Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Türkiye, 3 Kasım 2002'de gerçekleştirilen genel seçimlerle siyasi tarihinde yeni bir döneme girdi. 14 Ağustos 2001'de Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, henüz 15 ayını doldurmadan katıldığı ilk seçimde 10 milyon 808 bin 229 oy alarak yüzde 34,28'lik oy oranına ulaştı. 550 sandalyeli TBMM'de 363 milletvekili kazanan parti, tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Seçim, yalnızca iktidarın değiştiği bir sandık sonucu değil, Türkiye'nin siyasi dengelerini yeniden şekillendiren bir dönüm noktası oldu. Vesayetin engellemeleri ile 3 Kasım'da Meclis dışında bırakılan AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Siirt'te Siirt'te 9 Mart 2003'te yenilenen seçimde milletvekili seçildi, 14 Mart 2003'te başbakanlık görevini devraldı. Böylece AK Parti'nin bugüne uzanan iktidar yolculuğunda Erdoğan dönemi resmen başladı.

Özel videoda Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin görüntüler yer aldı. HALKTAN BEYAZ DEVRİM 28 Şubat vesayet rüzgarının estiği dönemde AK Parti'nin seçim başarısı halkın vesayete bir cevabı olarak kayıtlara geçti. 3 Kasım 2002, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin CHP'nin tek parti iktidarına son verdiği seçim zaferinin ardından ikinci Anadolu ihtilali olarak anılmaya başlandı. Halkın desteğini arkasına alan AK Parti, 28 Şubat'ın antidemokratik uygulamaları başta olmak millete karşı örülen duvarları tek tek yıktı. KOALİSYONLARA VEDA 1970'li yıllarda başlayan, 1990'lı yıllarda yer yer kirli pazarlıklarla doruğa ulaşan koalisyonlar dönemine 3 Kasım'la birlikte millet noktayı koydu. Ömrü ancak 1,5 yılı bulan kısa hükümetler dönemi kapandı. Türkiye, uzun soluklu, icraatçı hükumetler dönemi ile tanıştı.

Videoda İstanbul’un altyapı sorunlarından modern şehirleşme sürecine uzanan değişim anlatıldı. DUVARLAR YIKILDI 3 Kasım'da başlayan AK Parti hükümetleri ile birlikte yönetim demokratikleşti. Askeri ve sivil bürokrasi normal işleyişine dönerken seçilmişler devlet yönetiminde ve alınan kararlarda ilk söz sahibi oldu. Sivil-asker ilişkileri, yargı, kamu yönetimi ve demokratikleşme alanlarında gerçekleştirilen reformlarla bürokratik yapıdaki değişim süreci hız kazandı. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılan düzenlemeler de bu dönüşümün önemli ayaklarından birini oluşturdu. AK Parti'nin siyasi söyleminde bu süreç, devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi olarak tanımlandı.