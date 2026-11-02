3 Kasım 2002'de yakılan meşale 24 yıldır yanıyor! AK Parti'den özel yıl dönümü filmi
3 Kasım 2002 seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarının 24 yıllık serüveni, yayımlanan özel videoyla yeniden gündeme geldi. İstanbul’da hayata geçirilen belediyecilik çalışmalarından Türkiye genelindeki büyük yatırımlara uzanan sürecin anlatıldığı filmde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi mücadelesine ve hizmet anlayışına ilişkin görüntüler dikkat çekti. Erdoğan’ın birlik, kararlılık ve mücadele mesajları verdiği sözlerine de yer verilen paylaşımda, yerli ve milli projeler ön plana çıkarıldı.
Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin üzerinden 24 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, ilk kez katıldığı seçimde yüzde 34,28 oy alarak tek başına iktidara geldi.
AK Parti, 3 Kasım'ın yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı özel videoyla o günden bugüne uzanan siyasi yolculuğu ve Türkiye'ye kazandırılan projeleri anlattı.
Videoda Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden başlayan hizmet süreci, yerli ve milli projelerle devam etti.
AK Parti'den videolu 3 Kasım mesajı
AK PARTİ'DEN 3 KASIM PAYLAŞIMI
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini anlatan animasyonla başladı. Erdoğan'ın bir aracın arka koltuğunda yolculuk ettiği sırada telefonla belediye başkan adaylığının kendisine tebliğ edildiği sahneye yer verildi. Erdoğan, bu kararı "Biz bu şehir için gecemizi gündüzümüze katmaya dünden hazırız" sözleriyle karşıladı.
YÜRÜDÜKÇE İSTANBUL'UN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Videoda, İstanbul'un geçmişte yaşadığı altyapı sorunları, çamurlu yollar ve bakımsız görüntüler animasyonla canlandırıldı. Başkan Erdoğan'ın attığı adımlarla yolların düzeldiği ve şehrin modern bir görünüme kavuştuğu sahneler görselleştirildi.
Filmin devamında ise AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'ye kazandırılan yerli ve milli projelere yer verildi. Böylece İstanbul'da başlayan hizmet yolculuğundan Türkiye genelindeki yatırım ve projelere uzanan süreç anlatıldı.
"BİZ KOLAYI DEĞİL ZORU SEÇTİK"
Videoda Türkiye için çıktıkları hizmet yolculuğunun zorluklarına, kararlılığa ve mücadeleye vurgu yapan Başkan Erdoğan'ın sözleri de paylaşıldı.
Erdoğan, videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın, menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boyun eğdik. Anam olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız."
TAKVİMDEKİ O GÜN: 3 KASIM 2002
Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Türkiye, 3 Kasım 2002'de gerçekleştirilen genel seçimlerle siyasi tarihinde yeni bir döneme girdi. 14 Ağustos 2001'de Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, henüz 15 ayını doldurmadan katıldığı ilk seçimde 10 milyon 808 bin 229 oy alarak yüzde 34,28'lik oy oranına ulaştı. 550 sandalyeli TBMM'de 363 milletvekili kazanan parti, tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti.
Seçim, yalnızca iktidarın değiştiği bir sandık sonucu değil, Türkiye'nin siyasi dengelerini yeniden şekillendiren bir dönüm noktası oldu. Vesayetin engellemeleri ile 3 Kasım'da Meclis dışında bırakılan AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Siirt'te Siirt'te 9 Mart 2003'te yenilenen seçimde milletvekili seçildi, 14 Mart 2003'te başbakanlık görevini devraldı. Böylece AK Parti'nin bugüne uzanan iktidar yolculuğunda Erdoğan dönemi resmen başladı.
HALKTAN BEYAZ DEVRİM
28 Şubat vesayet rüzgarının estiği dönemde AK Parti'nin seçim başarısı halkın vesayete bir cevabı olarak kayıtlara geçti. 3 Kasım 2002, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin CHP'nin tek parti iktidarına son verdiği seçim zaferinin ardından ikinci Anadolu ihtilali olarak anılmaya başlandı. Halkın desteğini arkasına alan AK Parti, 28 Şubat'ın antidemokratik uygulamaları başta olmak millete karşı örülen duvarları tek tek yıktı.
KOALİSYONLARA VEDA
1970'li yıllarda başlayan, 1990'lı yıllarda yer yer kirli pazarlıklarla doruğa ulaşan koalisyonlar dönemine 3 Kasım'la birlikte millet noktayı koydu. Ömrü ancak 1,5 yılı bulan kısa hükümetler dönemi kapandı. Türkiye, uzun soluklu, icraatçı hükumetler dönemi ile tanıştı.
DUVARLAR YIKILDI
3 Kasım'da başlayan AK Parti hükümetleri ile birlikte yönetim demokratikleşti. Askeri ve sivil bürokrasi normal işleyişine dönerken seçilmişler devlet yönetiminde ve alınan kararlarda ilk söz sahibi oldu. Sivil-asker ilişkileri, yargı, kamu yönetimi ve demokratikleşme alanlarında gerçekleştirilen reformlarla bürokratik yapıdaki değişim süreci hız kazandı.
Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılan düzenlemeler de bu dönüşümün önemli ayaklarından birini oluşturdu. AK Parti'nin siyasi söyleminde bu süreç, devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi olarak tanımlandı.
REFORMLAR BİRBİRİNİ İZLEDİ
Halkın desteğini arkasına alan AK Parti, iktidarı boyunca ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım, enerji ve altyapı başta olmak üzere pek çok alanda reform ve yatırım programlarını hayata geçirdi. Kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sağlık sistemindeki dönüşüm, bölünmüş yollar, hızlı tren projeleri, havalimanları ve enerji yatırımları Türkiye'nin kalkınma gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İktidar, bu yatırımları Türkiye'nin büyüme ve kalkınma sürecinin temel unsurları olarak gösterdi.
KENDİ ROTASINI ÇİZEN AKTÖR OLDU
AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin dış politika yaklaşımı da önemli değişimlerden geçti. Bölgesel krizlerde üstlendiği roller, uluslararası diplomasi girişimleri, savunma sanayiindeki yatırımları ve Türk dünyasıyla geliştirilen ilişkiler dış politikanın öne çıkan başlıkları oldu. Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerde kendi önceliklerini öne çıkaran, diplomatik girişimlerde bulunan ve uluslararası platformlarda etkinliğini artıran bir ülke olarak dünya siyasetinde öne çıktı.
YENİ SİSTEMLE DAHA HIZLI AKSİYON
2002'de parlamenter sistemde başlayan AK Parti iktidarı, 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından yeni bir yönetim modeline geçti. 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Böylece 3 Kasım 2002'de başlayan siyasi süreç, yeni yönetim sistemiyle farklı bir aşamaya taşındı.