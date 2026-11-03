İmamoğlu davasında 3. celse: Uçar'ın acılı eşi feryat etti! '23 senelik adamı canından ettiler'
Beylikdüzü Belediyesi’nin veznedarıyken uğradığı ağır mobbing ve iftira sonucu canına kıyan Yaşar Uçar’ın acılı eşi Arzu Uçar, sanık sandalyesindeki Ekrem İmamoğlu’nun gözlerinin içine bakarak feryat etti: 160 bin lira yüzünden 23 senelik bir adamı canından ettiniz...
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının dün 3. celsesi görüldü. Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı. Mobbing ve kumpas yüzünden canına kıyan veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar da tanık sıfatıyla dinlendi.
23 Yıl boyunca veznedar olarak görev yapan ancak Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde maruz kaldığı ağır mobbing ve "zimmet" iftirası sonrası canına kıyan Uçar'ın acılı eşi Arzu Uçar kürsüye çıktı. Uçar, şunları söyledi: "Eşim, İmamoğlu döneminde üzerine atılan çirkin bir iftira sonucunda intihara sürüklendi. 160 bin lira yüzünden 23 senelik bir adamı canından ettiler. Geride iki yetim çocuk bırakıldı. 14 ve 17 yaşındaki evlatlarım babalarını ipten alırken gördü."
Mahkeme heyeti karşısına çıkan tanınmış iş adamları ise rüşveti doğrulayıp şikayetlerinin sürdüğünü belirtti. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut inşaat projesindeki engelleri aşmak için 4 milyon doları aracıya verdiğini belirtti. Capacity AVM Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Özgül de 5 milyon dolarlık rüşvet iddiasını doğruladı.
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