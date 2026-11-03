İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının dün 3. celsesi görüldü. Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı. Mobbing ve kumpas yüzünden canına kıyan veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar da tanık sıfatıyla dinlendi.

İBB davasının üçüncü celsesinde tanık olarak dinlenen Arzu Uçar, eşi Yaşar Uçar'ın ölümüne giden süreci mahkemede anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) 23 Yıl boyunca veznedar olarak görev yapan ancak Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde maruz kaldığı ağır mobbing ve "zimmet" iftirası sonrası canına kıyan Uçar'ın acılı eşi Arzu Uçar kürsüye çıktı. Uçar, şunları söyledi: "Eşim, İmamoğlu döneminde üzerine atılan çirkin bir iftira sonucunda intihara sürüklendi. 160 bin lira yüzünden 23 senelik bir adamı canından ettiler. Geride iki yetim çocuk bırakıldı. 14 ve 17 yaşındaki evlatlarım babalarını ipten alırken gördü."