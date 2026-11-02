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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin acı kaybı! Kız kardeşi Serpil Bahçeli yaşamını yitirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Kamuoyundan uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye’de taziye çadırı kuruldu. Vefat haberinin ardından siyaset camiasından da peş peşe başsağlığı mesajları paylaşıldı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin acı kaybı! Kız kardeşi Serpil Bahçeli yaşamını yitirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.

OSMANİYE'DE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Kamuoyundan uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından AK Parti'den peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli'nin kız kardeşinin vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin muhterem kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta muhterem büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, değerli ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Cevdet Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Cevdet Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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