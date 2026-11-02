Kamuoyundan uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin muhterem kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta muhterem büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, değerli ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Cevdet Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli

Serpil Bahçeli