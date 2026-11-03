Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezarı açılan eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporu ortaya çıktı. 15 yıl sonra yapılan incelemede DNA analiziyle naaşın yüzde 99,99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu tescillendi. Rapordaki en çarpıcı detay ise mezar toprağında hiç bulunmayan fakat saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda saptanan toksik madde antimon oldu. Arsenikle benzer zehirleyici etkiye sahip ve kalp krizine yol açabilen antimonun topraktan sızmadığının kanıtlanması suikast şüphelerini artırırken, nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapıldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GÖZLER ADLİ TIP KURUMU'NDA

Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümünün ardından resmî ilk açıklamalar ve o dönemki raporlar ölüm nedeninin kalp krizi olduğu yönündeydi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, 15 yıl sonra gerçekleştirilen incelemede DNA analiziyle naaşın yüzde 99,99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu kesinleşirken, toksikolojik taramalarda siyanür veya ilaç etken maddesine rastlanmadı. Ancak rapordaki en çarpıcı detay, mezar toprağında hiç bulunmayan fakat saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda saptanan toksik madde antimon oldu.

Kimyasal yapısı ve zehirleyici etkisi arsenikle büyük benzerlik gösteren, yüksek dozda akut zehirlenmelere ve kalp krizine yol açabilen antimonun topraktan sızmadığının kanıtlanması kafalarda soru işaretleri yarattı. Dokulardaki bu zehirli unsurlar ve tüm çelişkili bulgular ışığında, ölümün arkasındaki sır perdesini aralayacak nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.