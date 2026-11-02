TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu A Spor ekranlarına çıkıyor! Saat 20.00'de canlı yayın
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de A Spor'da canlı yayına katılacak. Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirilmesi, hakemler soruşturması ve Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla ilgili açıklamalar yapması öngörülüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere canlı yayına çıkacak.
Hacıosmanoğlu, bugün saat 20.00'de A Spor ekranlarında yayınlanacak "Gündem Özel" programına konuk olacak.
SERGEN YALÇIN KARARI MASADA
Programda ele alınabilecek başlıkların başında A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişikliği geliyor.
TFF, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından 20 Ekim'de Sergen Yalçın'ı göreve getirmişti. 53 yaşındaki teknik adamla 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Hacıosmanoğlu'nun bu tercihin arka planına ve milli takımın yeni dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunabileceği belirtiliyor.
HAKEMLER SORUŞTURMASI VE FERHAT GÜNDOĞDU'NUN TUTUKLANMASI
Canlı yayının bir diğer önemli başlığı ise Türk futbolunda hakemlerle ilgili yürütülen soruşturma olacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi 3 Ekim'de tutuklanmıştı.
Hacıosmanoğlu'nun soruşturma süreci, hakem yönetimi ve TFF'nin bu gelişmeler karşısındaki tutumuna ilişkin soruları yanıtlaması da gündemdeki konular arasında yer alıyor.