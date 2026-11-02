TFF, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından 20 Ekim'de Sergen Yalçın'ı göreve getirmişti. 53 yaşındaki teknik adamla 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Hacıosmanoğlu'nun bu tercihin arka planına ve milli takımın yeni dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunabileceği belirtiliyor.



HAKEMLER SORUŞTURMASI VE FERHAT GÜNDOĞDU'NUN TUTUKLANMASI

Canlı yayının bir diğer önemli başlığı ise Türk futbolunda hakemlerle ilgili yürütülen soruşturma olacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi 3 Ekim'de tutuklanmıştı.

Hacıosmanoğlu'nun soruşturma süreci, hakem yönetimi ve TFF'nin bu gelişmeler karşısındaki tutumuna ilişkin soruları yanıtlaması da gündemdeki konular arasında yer alıyor.