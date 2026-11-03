Ekrem İmamoğlu, Alaattin Kameroğlu ve Selahattin Özgül (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ÖDEME YAPMADAN REKLAM YOK

Tanık iş adamı Ekrem Reşat Tüzün de savcılıktaki ifadesini tekrar ederek, "Reklamlarla ilgili izinleri daha önce Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden alıyorduk. Herhangi bedel vermeden sadece evraklarla tamamlayarak alıyorduk. Ancak 2020 yılından sonra Kültür AŞ'ye yönlendirildik. Kültür AŞ'ye bir ödeme yaptıktan sonra Kentsel Tasarım Müdürlüğü bize gerekli izinleri verdi. 2020 yılında bütün reklam şirketlerini çağırıp 'Yeni bir döneme giriyoruz' dediler. Bizi de davet ettiler ve izin alabilme yolunun Kültür AŞ'ye ödeme yapmaktan geçtiğini belirttiler" şeklinde konuştu.

Haber: Batuhan Altınbaş

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