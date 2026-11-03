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Nezih Barut'tan İBB davasında 4 milyon dolarlık rüşvet ifşası: Çanta içinde teslim ettim

İBB davasında hakim karşısına çıkan işadamı Nezih Barut, 4 milyon dolarlık rüşveti çanta içinde verdiğini anlattı. Selahattin Özgül ile Alaattin Kameroğlu ise Capacity AVM’nin ruhsat sürecinde rüşvet vermedikleri için 197 milyon lira ceza ve yıkım kararı verildiğini söyledi.

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Nezih Barut'tan İBB davasında 4 milyon dolarlık rüşvet ifşası: Çanta içinde teslim ettim

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nın 3. celsesinde, aralarında örgüt lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 46'sı tutuklu 436 sanık, hâkim karşısına çıktı.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 4 milyon doları çantada verdiğini ifade etti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 4 milyon doları çantada verdiğini ifade etti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

RÜŞVETİ ÇANTADA TESLİM ETTİM

Müşteki iş adamları, CHP'li belediyelerde karşılaştıkları engelleri ve istenen rüşvetleri mahkemede tekrarladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Şişli'deki dev proje için kendisinden istenen 4 milyon doları çanta içinde teslim ettiğini beyan etti.

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanıyor. (Foto: Reuters)Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanıyor. (Foto: Reuters)

Capacity AVM Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Özgül ile iş adamı Alaattin Kameroğlu da ruhsat süreçlerinde önlerinin kesildiğini, 197 milyon liralık ceza ve yıkım kararlarıyla baskı kurulduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu.

Ekrem İmamoğlu, Alaattin Kameroğlu ve Selahattin Özgül (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Ekrem İmamoğlu, Alaattin Kameroğlu ve Selahattin Özgül (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ÖDEME YAPMADAN REKLAM YOK

Tanık iş adamı Ekrem Reşat Tüzün de savcılıktaki ifadesini tekrar ederek, "Reklamlarla ilgili izinleri daha önce Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden alıyorduk. Herhangi bedel vermeden sadece evraklarla tamamlayarak alıyorduk. Ancak 2020 yılından sonra Kültür AŞ'ye yönlendirildik. Kültür AŞ'ye bir ödeme yaptıktan sonra Kentsel Tasarım Müdürlüğü bize gerekli izinleri verdi. 2020 yılında bütün reklam şirketlerini çağırıp 'Yeni bir döneme giriyoruz' dediler. Bizi de davet ettiler ve izin alabilme yolunun Kültür AŞ'ye ödeme yapmaktan geçtiğini belirttiler" şeklinde konuştu.

Haber: Batuhan Altınbaş

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