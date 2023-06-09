Asgari ücret ‘zam’anı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını söylerken; bunun için hazırlıklar başladı. Artışta etkili olacak veriler gelirken, rakamlar da şimdiden telaffuz edilir oldu.



GÖZLER KOMİSYON'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en erken önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği komisyon, 3 ya da 4 toplantının ardından yeni ücreti belirleyecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er üye komisyon toplantılarına katılacak.



İŞTE KRİTERLER

İlk 5 ayda yüzde 15.26 çıkan enflasyon verisi burada dikkate alınacak. Buna ilaveten Haziran enflasyonuna da bakılacak. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 çıkacak. Çalışmalarda enflasyon oranlarıyla birlikte refah payı da dikkate alınacak.



BEKLENTİ 10 BİN ÜSTÜ

Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 764 lirayı aşacak. Eğer asgari ücret 10 bin lira olursa bu ücretle çalışanların gelirinde yüzde 17.55 artış gerçekleşmiş olacak. Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücret için 500 dolar demişti. Henüz Türk-İş de TİSK de istek ve tekliflerine yönelik bir açıklama yapmadı. İşte konuşulan rakamlar...







İŞVEREN NE SÖYLÜYOR?

● İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "Beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak artışın yapılması yönündedir. Böylece çalışanlar enflasyon karşısında korunacaktır" dedi. Bu talep hayata geçerse net asgari ücret yüzde 18.13 artışla 10 bin 50, brüt asgari ücret de 11 bin 822 liraya yükselecek. İşverene maliyet de 13 bin 891 lira olacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, "Asgari ücrette dolar bazında 300-400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz" açıklaması yaptı.

● Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, asgari ücrette konuşulan rakamların 10 bin 500 ila 11 bin 500 lira aralığında bir tutara tekabül ettiğini dile getirdi. Net ücret 10 bin 500-11 bin 500 lira aralığında olursa gelirde yüzde 23.43 ile 29.31 arasında artış yaşanacak. Bu durumda brüt asgari ücret de 12 bin 352 ile 13 bin 529 lira aralığına çıkacak. İşverene maliyet ise 14 bin 514-15 bin 897 liraya yükselecek.

● TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, işverene yeni kolaylıklar sağlanması ile bu tutarın 12 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Bu, net asgari ücrete 41.06 artış anlamına geliyor.



ARALIK FORMÜLÜ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Aralık ayındaki toplantıya konfederasyonun Kasım ayı araştırmasında çıkan 7 bin 785 lira açlık sınırı verisiyle oturmuş ve "Bu rakam kırmızı çizgimiz. Bunun üstünü istiyoruz" açıklaması yapmıştı. Bu toplantıda asgari ücret net 8 bin 506 lira olarak belirlenmişti. Türkİş'in son araştırmasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 360, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 440 lira. Türk-İş bu araştırmayı dikkate alarak pazarlık masasına oturacak. Türk-İş, Aralık toplantısındakiyle aynı veriye 'kırmızı çizgimiz' derse 10 bin 360 liranın üstü için pazarlık masasına oturulacak. Bu da maaşlara en az yüzde 21.78 artış anlamına gelecek.