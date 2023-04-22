Ramazan Bayramı tatili başladı. Bu yıl arife günü 20 Nisan, Ramazan Bayramı da 21-23 Nisan tarihlerine denk geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu yıl Ramazan Bayramı'yla kesişti. 3.5 günlük bu resmi tatilde bazı çalışanlar izin yaparken, bazıları da işinin başında bulunuyor. İzin yapanlar ücretlerini tam olarak alıyor, görev başında olanlara ise 3.5 günlük ek ücret imkanı bulunuyor.



Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamaz. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda. Bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapamaz.



Bayramda çalışmak zorunlu mu?

İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.



Bayramda çalışanlar ve çalışmayanların ücret hesabı nasıl yapılır?

Resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bu sürelerde çalışanlara ise her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılıyor. Eğer bayram tatili işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o günlük mesai de yüzde 50 zamlı olarak yatırılıyor.



Para yerine izin kullandırılması mümkün mü?

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor.



Arife günü çalışan fazla mesai ücreti mi alır?

İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ücret ödenir. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılır.



Bayramda uzun süre çalışanlara fazla mesai ücreti ödenir mi?

Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor.

İlave ödeme ne kadar olur?

Bayramda çalışanlara tam maaşına ilaveten 3.5 gün için en az 992,51 lira ek ödeme yapılacak. Eğer bu günlerden biri haftalık izne denk gelmişse ve çalışılmışsa bu kez ek ödemenin tutarı bin 134 liraya ulaşacak. Bu tutarlar asgari ücretliler için geçerli olurken, maaş yükseldikçe yapılacak ödeme de artacak.



NASIL HESAPLANIYOR?

3.5 gün çalışan asgari ücretli işçiye şu kadar mesai ödeniyor:



Saatlik ücret: 8.506,80 / 225 (aylık çalışma saati) = 37,81 TL



3.5 günlük çalışma süresi: 7.5 (günlük çalışma saati) x 3.5 = 26,25 saat



Ödenecek toplam mesai: 37,81 x 26,25 = 992,51 TL



Hafta tatili de bayrama denk gelip çalışana o günlük ücreti yüzde 50 fazlasıyla ödeniyor. Bu durumda 4 gün ilave ödeme hesabıyla en az bin 134,30 lira çalışanın hesabına yatırılıyor.