Hesaplı emeklilik

CUMHURİYET tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi vatandaşa, reel sektöre nefes aldıracak. Devlete olan vergi, ceza ve prim gibi borçlara yapılandırma imkanı sağlanırken, paket EYT'lilere de fırsat kapısı açacak. Prim kazanmak, borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenlerin yüzü gülecek. Yapılandırma ve ihya için ödenecek tutarda önemli bir düşüş olacak. İşte EYT'liler için gündemdeki kolaylıklar...

Bağ-Kur prim borcu olanlar hangi imkanları elde edecek?

Bu borçlar, yapılandırılarak daha az ödemeyle kapatılabilecek ya da bu sürelere ait hizmet süresi dondurularak sildirilebilecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar bu iki imkandan hangisi kendisine uyuyorsa ondan yararlanabilecek. Prime ihtiyacı olanlar borcu yapılandırırken, olmayanlar sildirebilecek. Yapılandırma yapanlar ödeme yapar yapmaz emekli olabilecek.

Ödeme ne kadar düşecek?

Borçların gecikme faizleri, cezaları silinecek. Bunun yerine enflasyon üzerinden hesaplama yapılması, peşinde enflasyon tutarının da yüzde 90'ının silinmesi bekleniyor. Ödemenin ne kadar düşeceği detayların açıklanmasıyla belli olacak.

İhya tutarı nasıl değişecek?

Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri olanlar bu günlerinin tamamını ihya talebinde bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. Asgari ücretin yüzde 34.5'i üzerinden hesaplama oluyor. Ocak ayı gelmeden başvuran kişinin 1 aylık ihya işlemi 2.232,60, sonra başvuranın 3.452,76 lira tutuyor. Eğer önceki yapılandırmalardaki imkan sağlanırsa, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. Daha önce yapılandırmada yapılacak ödeme yaklaşık 3'te 1'ine inmişti. Düzenlemeyle birlikte yine benzer bir tutar bekleniyor.

İhya başvurusu yapmıştım. Yeni imkan beni de kapsar mı?

Asgari ücretteki artıştan etkilenmemek için pek çok kişi Aralık ayında başvurmuştu. Bu kişilere ödeme tebligatları bu ay gitmeye başladı. Ödeme için 3 ay süre tanındı. Yapılandırma paketinde ihya yer alırsa, yasa çıktıktan sonra bu yolla ödeyebilirsiniz. Yasanın Şubat ayı içinde çıkması bekleniyor.

Kimlere kredi kolaylığı gündemde?

Yapılandırma yasasının ardından nakit sıkıntısı çekenler için bankaların kredi kolaylığı sağlaması bekleniyor. Bu krediyle peşin yapılandırma avantajı kapsamında borcun kapatılması, geri ödemenin emekli aylığıyla aydan aya yapılmasının yolu açılabilecek. Borçlanmayla emekli olabileceklere de finansman desteği gündeme gelecek.



BORCU SİLDİREN SSK'LI OLACAK!

BORÇ sildirmek hangi imkanı sağlıyor? Prim borcuna ait sürelere ihtiyacı olmayanlar, bunu sildirebilecek. Bu durumda silinen borca ait hizmet süreleri dondurulacak. İleride ihtiyaç olursa ihya ile bu süreler yeniden kazanılabilecek. Prim borcu olan bazı EYT'liler bu imkandan yararlanarak emekli olabilecek. Ayrıca bazı EYT'liler son 7 yılda Bağ- Kur hizmet süreleri daha fazla olduğundan emeklilik için Bağ-Kur prim şartlarına tabi bulunuyor. Bu da emeklilik için kadın ise 7200, erkek ise 9000 günü tamamlaması anlamına geliyor. Prim borcu silinip buna ait sürelerin dondurulması sayesinde son 7 yılda SSK primi daha fazla hale gelenler SSK emeklilik koşullarına tabi olabilecek. Bu durumda da EYT düzenlemesinin ardından 5000 gün primle emeklilik yolu açılacak.



GÖZLER KABİNE'DE

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem ekonomi olacak. Yapılandırma paketinin bu toplantıda ele alınması, ardından da detaylarının Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.