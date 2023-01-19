Emekliye ek gösterge farkı

BU ay maaşları yüzde 30 artırılan memurlar ve memur emeklilerinin beklediği ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerde gösterirken, artışla fark alma durumu da ortaya çıktı. İşte merak edilen soruların yanıtları:



▼ Düzenleme ne getirdi? Birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara 600 puan verildi.



▼ Emekliye ne zaman yansıyacak? Düzenleme 15 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Emeklilerin ek gösterge artışı nedeniyle fark alacağı oluştu. Maaşını aylık alanlara 15 günlük ek gösterge farkı verilecek. Şubat'ta yeni göstergeye hesaplanan tam aylıklar yatırılırken, 15 günlük farkların da bu tarihte ödenmesi bekleniyor.



▼ Yeni ek gösterge emekli ikramiyelerinde ne kadar artış getirecek? Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 67 bin 200 lira, 2200'den 3600'e çıkması da 77 bin 610 lira artış getirecek.



▼ Kimler ikramiye artışından yararlanabilecek? Ek gösterge hem yeni hem mevcut memur emeklilerinin aylıklarına yansırken, ikramiye artışı için ise durum aynı değil. Emekli ikramiyesi, emekli aylığı bağlanan tarihteki maaş katsayısı ve ek gösterge üzerinden ödeniyor. 15 Aralık 2022-14 Ocak 2023 tarihleri arasında emekliye ayrılanların aylığı 15 Ocak 2023'ten geçerli olarak bağlanıyor. Bu nedenle bu kişilerin ikramiyeleri yeni ek gösterge üzerinden hesaplanıyor. Önümüzdeki dönemde emekli olanlar da yeni ek göstergenin yansıtıldığı yüksek ikramiyeden yararlanacak.



▼ Aylıklara nasıl yansıyacak? Yeni ek göstergenin memur maaşına etkisi sınırlı olacak. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 600 puan yükselen emeklilerin aylıklarında da 260 lira artış olacak. Yine ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesinin emekli aylıklarına etkisi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 587 lira olacak.



▼ Daha önce emekli olanların ikramiye artışından yararlanması için istisnalar var mı? Yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere, görevde iken vazife malulü haline gelerek vazife malulü aylığı bağlananlara, görevde iken ölen memur dolayısıyla ölüm aylığı bağlananlara aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden 3 ay içinde, 3 ay içinde değişiklik olmazsa takip eden 6 ay içinde emekli ikramiyesinin hesabına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile, ilk mali yılın birinci (ocak) ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda (ek gösterge gibi) meydana gelecek artışlardan kaynaklanan ikramiye farkları ödeniyor. Buna göre geçen yıl yaş haddi, vazife malullüğü ve ölüm nedeniyle aylık bağlananlar ek gösterge ile oluşan ikramiye farkını alabilecek. Eğer bu kişilere geçen yılın son 6 aylık döneminde aylık bağlanmışsa, bu durumda hem yüzde 30 zamla artırılan yeni memur maaş katsayısı hem yeni ek gösterge nedeniyle oluşan ikramiye farkı verilecek.