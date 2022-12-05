Promosyonda aralık fırsatı

Emeklilere ek gelir yolunu açan, EYT'lilerin de aylığa kavuşur kavuşmaz almaya hazırlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taban promosyon tutarlarını güncellemesinin ardından emekliler maaşa göre en az 3.000, 3.500, 4.500 ya da 5.000 lira ödeme alma imkanı elde ederken, bazı bankalar tutarı daha da yükseltti. Aralık kampanyalarıyla emeklilere 7.500 liraya varan ödeme yapılıyor. Kimi bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor.



BAŞVURU YAPIN

Promosyon taahhüdü sona erenler, isterse aynı yerden isterse maaşını taşıyarak başka bankadan yeni ödemesini alabiliyor. 3 yıllık taahhüdü sürenler de fırsatlardan yararlanabiliyor. Aynı bankada devam edilecekse yenileme talebi yapılıyor. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin tutarını düşerek yeni promosyonu emekliye ödüyor. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek ve seçilen bankaya başvuru yapmak yeterli oluyor.



YENİLERE HIZLI ÖDEME

Emekli adayları ise promosyonda başvuru sürecini daha yaşlılık aylığı başvurusu sırasında başlatabiliyor. Maaşını almak istediği bankayı bu sırada seçebiliyor. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabiliyor. Promosyon ilk emekli aylığından 3 gün sonra seçilen bankadaki hesaba yatırılıyor.



ÖDEME NASIL ARTAR?

Promosyon tutarları güncellenirken, bu ödemelerin yapılacağı maaş tutarları da yenilendi. 3 bin 500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 lira üstü maaşlar için farklı promosyon tutarları uygulanıyor. Bazı emeklilerin maaşları tam sınırda bulunuyor. Ocak zammıyla bir üst basamaktaki promosyondan yararlanabilecek olan emekliler, şimdi almak yerine bir ay sonra başvurursa ödemesini yükseltebiliyor. Ayrıca Ocak ayında hem EYT hem de ek gösterge düzenlemeleri nedeniyle çok sayıda kişi emekli olacak. Emekli sayısındaki bu artışın kampanyalara da yansıması bekleniyor. Yeni emekli yarışının promosyonu artıracağı beklentileri bulunuyor.



HANGİ BANKA NE VERİYOR?

3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 lira üstü aylıklar için belirlenen 3 yıllık promosyon tutarları şöyle:

AKBANK: 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira.

DENİZBANK: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

FİBABANKA: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

GARANTİ BBVA: 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira. Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik fatura talimatına 1.500 lira bonus.

HALKBANK: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

İŞ BANKASI: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

KUVEYT TÜRK: 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira.

QNB FİNANSBANK: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ŞEKERBANK: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

TEB: 4.200, 4.900, 6.300, 7.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirene her kişi için 250, toplam 500 lira.

VAKIFBANK: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

YAPI KREDİ: 4.200, 4.900, 6.300, 7.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura ödeme talimatına 200, kredi kartı alıp 500 lira harcayana 300 lira.

ZİRAAT BANKASI: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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