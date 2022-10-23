194,13 lira primle ailece GSS kapsamına girme imkanı

Sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek olan Türkiye, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile tüm vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. İşte GSS ile sağlanan kolaylıklardan bazıları:

✔ AİLE BOYU SAĞLIK: Sosyal güvencesi olmayanlar yani çalışmayanlar ya da birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanlar ayda 194,13 lira primle ailece GSS kapsamına alınıyor. GSS primi brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında hesaplanıyor. Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira olduğu için aylık prim de 194,13 lira oldu.

✔ DAR GELİRLİNİN PRİMİ DEVLETTEN: Eğer vatandaşların bu primi ödeme imkanı bulunmuyorsa, devlet devreye giriyor. Primler devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için kaymakamlıklarda gelir testi yaptırmak gerekiyor. Gelir testiyle haneye giren aylık gelir tutarı belirleniyor ve yaşayan sayısına bölünüyor. Eğer kişi başı düşen gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az ise primleri devlet karşılıyor. Bu yılın ikinci yarısında gelir testi için başvuranlarda bu tutar 2 bin 157 lira oldu. Yani hane içinde kişi başı geliri 2 bin 157 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından ödeniyor.

✔ÇOCUKLAR KAPSAMDA: 18 yaş altı bütün genç ve çocuklar da GSS kapsamında yer alıyor. Bu yaş grubundakiler için prim yatırılması ya da gelir testi gerekmiyor.

✔GENÇLERE 2 YIL EK SÜRE: Okullarını bitiren gençler iş bulana kadar GSS primi ödemeden sağlıktan yararlanabiliyor. 2 yıla kadar muafiyet sürüyor. Bu sürede primleri devlet karşılıyor. 2 yıllık muafiyette yaşa dikkat edilmeli. Çünkü muafiyetin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi halinde muafiyet 2 yıl değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor.

✔BORÇLU DA KAPSAMDA: Bağ- Kur ve GSS prim borcu olanlar yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.

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