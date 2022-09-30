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    Emekliye-çalışana yeni promosyon

    Emeklilere promosyon kampanyalarında yeni perde açılıyor. Bugün sona erecek kampanyalar, 1 Ekim’den itibaren yenilenecek. Kamu çalışanlarının da promosyon tutarları birbiri ardına güncelleniyor. Ancak rekor hâlâ 41 bin 500 lira ile Anadolu Üniversitesi’nde...

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye-çalışana yeni promosyon

    Banka promosyonları hemçalışanların hem emeklilerin gündeminde. Emeklilerin promosyonunda bazı kampanyalar bugün sona erecek. 1 Ekim'den itibaren de yeni kampanyalar duyurulacak. Kamu çalışanlarının da bankalarla promosyon anlaşmaları birbiri ardına yenileniyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için 3 yıllık 27 bin liralık promosyon anlaşması imzalandı. Rekoru ise 41 bin 500 lira ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi elinde bulunduruyor. Promosyonda güncellemelerle birlikte yeni rekorların gelmesi bekleniyor. İşte çalışanların yeni promosyon tutarları:
    Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira
    Ticaret Bakanlığı: 20 bin lira
    Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22 bin 100 lira
    Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 lira
    Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin lira
    Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira
    Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira
    Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira
    Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira
    Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira
    Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950
    Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50
    Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira
    Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira
    Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira...

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    Emekliye-çalışana yeni promosyon
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