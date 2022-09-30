Emekliye-çalışana yeni promosyon

Banka promosyonları hemçalışanların hem emeklilerin gündeminde. Emeklilerin promosyonunda bazı kampanyalar bugün sona erecek. 1 Ekim'den itibaren de yeni kampanyalar duyurulacak. Kamu çalışanlarının da bankalarla promosyon anlaşmaları birbiri ardına yenileniyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için 3 yıllık 27 bin liralık promosyon anlaşması imzalandı. Rekoru ise 41 bin 500 lira ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi elinde bulunduruyor. Promosyonda güncellemelerle birlikte yeni rekorların gelmesi bekleniyor. İşte çalışanların yeni promosyon tutarları:

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira

Ticaret Bakanlığı: 20 bin lira

Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22 bin 100 lira

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin lira

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira

Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira

Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950

Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50

Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira

Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira...

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