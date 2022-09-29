Ülkemizde gençlere hem istihdam edilmesi hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde aylık karşılanan prim tutarı bin 726 lira 38 kuruş idi. Temmuz'da asgari ücretteki artışla birlikte değişti, artık aylık 2 bin 232 lira 50 kuruş tutarında prim desteği veriliyor. Buna göre; bu yılın başında işyeri açan gence devlet 1 yılda 23 bin 753 lira (ilk 6 ay için 10 bin 358, ikinci 6 ay için 13 bin 395 lira) destek sağlıyor. Şimdi işyeri kuran da mevcut prim tutarı üzerinden yıllık 26 bin 790 lira (2.232,50x12) destekten yararlanacak. Üstelik bu tutar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücretle birlikte daha da artacak.