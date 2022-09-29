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    İş kuran gencin primi devletten

    Genç girişimcilere 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviği fırsatı sürüyor. Aylık prim desteği 2 bin 232 liraya ulaşırken, bu yılın başında iş kuranın avantajı 37 bin 503 lirayı buluyor.

    Çığıl Ön Yener
    İş kuran gencin primi devletten

    Ülkemizde gençlere hem istihdam edilmesi hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde aylık karşılanan prim tutarı bin 726 lira 38 kuruş idi. Temmuz'da asgari ücretteki artışla birlikte değişti, artık aylık 2 bin 232 lira 50 kuruş tutarında prim desteği veriliyor. Buna göre; bu yılın başında işyeri açan gence devlet 1 yılda 23 bin 753 lira (ilk 6 ay için 10 bin 358, ikinci 6 ay için 13 bin 395 lira) destek sağlıyor. Şimdi işyeri kuran da mevcut prim tutarı üzerinden yıllık 26 bin 790 lira (2.232,50x12) destekten yararlanacak. Üstelik bu tutar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücretle birlikte daha da artacak.



    3 YIL VERGİDEN MUAF
    İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor. Bu gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 2022 yılında 13 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor. Bu yılın başında iş kuran gencin 2022'de yararlandığı toplam destek 37 bin 503 lirayı (13 bin 750 lira vergi, 23 bin 753 lira prim) buluyor.



    PRİM TEŞVİĞİ
    Brüt asgari ücret 5.004 TL
    Aylık prim: 5.004 x % 34.5 = 1.726,38 TL
    6 aylık prim: 1.726,38 x 6= 10.358,28 TL
    Brüt asgari ücret 6.471 TL
    Aylık prim: 6.471 x % 34.5 = 2.232,50 TL
    6 aylık prim: 2.232,50 x 6 = 13.395 TL
    12 aylık prim: 2.232,50 x 12 = 26.790 TL



        VERGİ HESABI
        Yıllık 75.000 TL gelir elde edilmişse:
        170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir.
        5.000 x 0.27 = 1.350 TL
        12.400 + 1.350 = 13.750 TL

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