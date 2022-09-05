EYT’lilere emeklilik yolunu açacak formüller masada

Emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik çalışma milyonları heyecanlandırdı. Bu yıl bitmeden tamamlanması planlanan çalışma sadece 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan SSK'lıları kapsamıyor. Bağ- Kur'lular için de çözüm yolları masada bulunuyor. 1 Ekim 1999'dan önce sigortaya giriş yapan Bağ-Kur'luların emeklilik yaşı 1 Haziran 2002 itibarıyla kadınlar için 20 tam yıl (7200 gün), erkekler için 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemelerinin dolmasına kalan süreye göre değişiyor. Bu kapsamdaki Bağ- Kur'lu kadınlar için emeklilik yaşı 55'e, erkekler için ise 58'e kadar çıkıyor. Emeklilik için hem prim hem de yaşın tamamlanması gerekiyor. EYT'lilere yönelik çalışmalarda bu yaş şartının tamamen kaldırılması bekleniyor. Eğer yaş şartı tamamen kaldırılırsa kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primini tamamlayanlar hemen emekli olabilecek. Yaş şartının kademeli olarak geriye düşürülmesi de gündemde. Eğer bu formül uygulanırsa, Bağ-Kur'lular mevcut düzenlemenin işaret ettiği yaşa göre daha erken emekli olabilecek.



5400 GÜNLE EMEKLİLİK

Ayrıca Bağ-Kur'lularda da SSK'lılar gibi kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyordu. 1 Ekim 1999'da 15 yıl ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaş için 2 yıldan fazla süre olanlara ise kademeli emeklilik uygulanıyor. Kadınlarda 56'ya, erkeklerde ise 58'e varan yaş şartı bulunuyor. EYT'lilere yönelik çalışmalarda kısmi emeklilikte yaş şartının esnetilmesi de gündeme gelebilecek. 5400 günü tamamlamış sigortalılardan kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik imkanı sağlanması beklentisi bulunuyor. Bu imkan sağlanırsa, primi az olan Bağ- Kur'lulara da daha erken emeklilik yolu açılacak. Eksik primlerin borçlanma ile tamamlanması da mümkün olabilecek. Doğum ve askerlik borçlanması ile eksik primler tamamlanabilecek.



FARKLI KURUMLAR NASIL HESAPLANIYOR?

EYT çalışmaları kapsamında 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur'lu olanlar, Emekli Sandığı kapsamında memurluk yapanlar ve SSK dahil olmak üzere her üç kurumda farklı zamanlarda çalışmış olanlar açısından da bir düzenleme gelecek. 2008'den önce iş hayatına atılanlar, son 7 yılda hangi kurumdan daha çok prim yatırılmışsa oranın şartlarıyla emekli oluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde iş hayatına atılmış ancak daha sonra farklı kurumlar kapsamında çalışmış olanlar için de son 7 yıla bakılacak. EYT kapsamında prim şartını tamamlamış olma getirildiğinde Bağ- Kur kapsamındakiler için 7200-9000 günü tamamlamış olmak gerekecek.







EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bağ-Kur'luların 1 Haziran 2002 itibariyle kadın ise 20, erkek ise 25 yılı tamamlamalarına kalan süreye göre emeklilik şartları:

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