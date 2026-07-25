NATO'nun en kritik karargahında casusluk skandalı

NATO'nun Avrupa'daki en kritik merkezlerinden biri olan Bekçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE), casusluk soruşturması ile çalkalanıyor.

Bekçika’daki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) casusluk soruşturması. Fotoğraflar: Takvim, EPA, Reuters

NATO'NUN EN KRİTİK BİRİMİNDE CASUS

Belçika'da NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda görev yapan Çin kökenli bir Kanada vatandaşı kadın, bir üçüncü ülke adına casusluk yaptığı ve bir suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

CASUS STAJYER ÇIKTI

Belçika savcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, zanlının NATO'nun Belçika'nın Mons kentinde bulunan stratejik askeri merkezinde stajyer olarak görev yaptığı sırada tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.