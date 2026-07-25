NATO'nun en kritik karargahında casusluk skandalı
NATO’nun Belçika’daki ana askeri karargahı SHAPE’te görev yapan Çin kökenli Kanada vatandaşı bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Belçika savcılığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde yaşanan sızma skandalıyla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor.
NATO'nun Avrupa'daki en kritik merkezlerinden biri olan Bekçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE), casusluk soruşturması ile çalkalanıyor.
NATO'NUN EN KRİTİK BİRİMİNDE CASUS
Belçika'da NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda görev yapan Çin kökenli bir Kanada vatandaşı kadın, bir üçüncü ülke adına casusluk yaptığı ve bir suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.
CASUS STAJYER ÇIKTI
Belçika savcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, zanlının NATO'nun Belçika'nın Mons kentinde bulunan stratejik askeri merkezinde stajyer olarak görev yaptığı sırada tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR
Savcılık sözcüsü, şüphelinin "üçüncü bir devlet lehine casusluk yapmak" ve "organize suç örgütü üyesi olmak" suçlamalarıyla soruşturulduğunu ifade ederken soruşturmanın selameti açısından zanlının kimliği ve hangi ülke adına bilgi topladığına dair ek detay paylaşmadı.
Olay, NATO karargahlarındaki güvenlik ve sızma risklerine yönelik denetimlerin artırıldığı bir dönemde gerçekleşti. Belçika güvenlik birimleri ile NATO yetkililerinin konuyla ilgili koordineli soruşturması devam ediyor.