Milyonlarca emekliye kolay promosyon!

Emeklilerin promosyon kazancı bankaların kampanyalarıyla iyice yükseldi. Promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar çıkarken, emekli yakınını getirenlere yapılan ödemelerle birlikte 10 bin liraya varan kazanç imkanı doğdu. Promosyon kampanyalarından yararlanmak, bankasını değiştirmek isteyen emekliler bankalara akın etti, kuyruklar oluştu. Ancak çoğu durumda bankaya gitmek gerekmiyor. Dijital olarak da işlem gerçekleştirilebiliyor. İşte promosyon için yol haritası:

▼ Emekli olmaya hazırlananlar hem banka seçimini hem de promosyon başvurusunu dijital olarak yapabiliyor. Banka seçimi, aylık başvurusu sırasında gerçekleştirilebiliyor. Memurlar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaş ödemeleri için banka tercihini belirtebiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular ise e-Devlet üzerinden veya SGK Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağı formda banka tercihi yazabiliyor. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verilip promosyon alınabiliyor. Bunun için bankaya gitmek şart değil. Dijital uygulama üzerinden başvuru yapılıyor.

▼ Taahhüt süresi sona erenler, aynı bankada devam etmek istiyorsa şubeye gitmeden dijital bankacılık uygulaması üzerinden yeni promosyon başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Başka bankaya maaş taşımanın, promosyon başvurusu yapmanın tek yolu da şubeye gitmek değil. Gidilecek bankanın internet veya mobil şubesinden emekli maaşının yatırılacağı banka seçilebiliyor, promosyon başvurusu gerçekleştirilebiliyor.

▼Taahhüt sürerken de banka değiştirilebiliyor. Ancak bankalar genellikle başka yere verdiği taahhüdün süresi dolmadan maaşını kendilerine taşımak isteyenlerin şubeye gelmesini istiyor.



'KREDİ ÇEKEN DE BANKA DEĞİŞTİREBİLİR'

Kredi kullanan emeklilerin taahhüdü sürürken başka bankaya geçişinde sorunlar yaşanabiliyor. En çok bu konuda şikayet aldıklarını söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumun banka değiştirmeye engel oluşturmadığını söyleyerek, şu bilgileri verdi: "Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bankanın emekli maaşını teminat alarak kredi verilmesini doğru bulmadı. Yani emekli kredi çektiği bankadan maaşını başka bankaya taşıyabilir. Emeklinin maaşı orada rehin olunamaz. Sorun yaşayanlar Yargıtay kararıyla yazılı olarak kendi bankalarına başvurabilirler. Sonuç alamazlarsa hakem heyetlerine başvurabilirler."



İADE TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Promosyon taahhüdü sürerken banka değiştirildiğinde yapılacak iade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanıyor. Örneğin; 750 lira promosyon aldınız, 3 yıllık taahhüdünüzün dolmasına 1 yıl süre kaldı. 1 yıllık sürenin promosyon tutarı olan 250 lirayı iade ederek bankanızı değiştirebilirsiniz. Promosyon tutarı 36 aya bölünüyor. Kaç ay kaldıysa onun üzerinden hesap yapılıyor.

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