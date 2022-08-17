Yeni emekliye 3’lü kazanç! Taban aylık ödemeleri ve promosyon kampanyalarından yararlanmanın yolu açılıyor

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlar sadece mevcut emeklileri değil, yeni emeklileri de kapsıyor. Son olarak ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya yükseltildi. Bu düzenleme, yeni emekliler için de devrede. Yani emekli aylığı yeni bağlananlara da 3 bin 500 liradan az aylık ödemesi yapılamıyor. Aylıkları bu tutarın altındaysa bile hesaba 3 bin 500 lira yatırılıyor.



NASIL ALINIYOR?

Emekli aylığı bağlananlar hemen bankasına taahhüdünü verip promosyonunu da alabiliyor. Promosyonda son dönemde artan tutarlardan yeni emekli olanlar da yararlanabiliyor. Yeni emekliler 7 bin 500 liraya varan promosyon alabilirken, yakınını getirenler de kimi bankalarda her kişi için 250 lira ödemeye kavuşuyor. Banka seçimi aylık başvurusu sırasında yapılabiliyor. SSK veya Bağ- Kur'dan emekli olanlar, e-Devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağı Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşının yatırılacağı banka tercihini belirtebiliyor. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar da çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihini yazabiliyor. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünü verip promosyonu alabiliyor.



TARİHLERE DİKKAT!

Emeklilere bayram ikramiyesi yolu da açılıyor. İkramiyenin tutarı bin 100 lira. Yeni emekliler, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. Bu yılki bayram ikramiyeleri ödendi. Şimdi emekli olan, 2023'ten itibaren ikramiye almaya başlayacak. Eğer tutarda değişiklik olmazsa önümüzdeki yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından önce bin 100'er lira yatırılacak.

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