Evlenen geçlere destek yağıyor! Evlenene en az 21 bin TL

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere değişik avantajlar getirirken, evlenecek gençler için de 'çeyiz yardımı' yani 'evlenme ödeneği' imkanı sağlıyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen bu destek ile ilgili merak edilen çok konu bulunuyor.

Kimler yararlanıyor?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada yaşa bakılmıyor. Evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli. Evlendikten sonra SGK'ya yazılı başvurmak da şart.

Ne kadar para ödeniyor?

Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Örneğin; her ay bin lira ölüm aylığı alan bir kız çocuğuna, evlenme ödeneği olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. En düşük ölüm aylığı 875 lira. Buna göre en az 21 bin lira veriliyor.

Başvuru için bir süre var mı?

Bu ödeneğe başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor.

Hem evlenme ödeneği hem maaş alınır mı?

Hayır. Evlenince ölüm aylığı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce sona ererse kız çocuk yeniden maaş bağlanması için 2 yılın dolmasını bekliyor.

İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu?

Evlenme ödeneği almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor.

Diğer hak sahiplerinin maaşı etkileniyor mu?

Evet. Örneğin 2 kız kardeş maaş alıyorsa, evlenen kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.

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