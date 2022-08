Mezun olanların iş bulana kadar GSS primi devletten! İşte detaylar...

Bu yıl çok sayıda genç okulundan mezun oldu. Kimi lise, kimi de üniversite eğitimini tamamladı. Yeni mezun gençlere eğitim süreci tamamlanmışsa işe girene kadar bazı kolaylıklar sağlanıyor. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili. Yeni mezun gençlerin 2 yıl GSS muafiyeti bulunuyor. 2 yıllık muafiyet uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yaş. Muafiyetin uygulandığı sürede lise mezununun 20, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi durumunda, muafiyet 2 yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor. Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, bu yıl mezun olan 19 yaşındaki bir genç 2 yıl değil, 1 yıl GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu arada üniversiteye başlarsa, 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edebiliyor. Üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki bir genç 2 tam yıl süreyle GSS primi ödemeden sağlık hizmetinden yararlanabilirken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç için bu imkan 1 yıl sağlanıyor.



SÜRE DOLARSA

2 yıllık süre, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor. 2 yıllık süre, her gencin kendi mezuniyet tarihine göre belirleniyor. Mezuniyetten sonra 2 yıllık süre dolduğu halde işe giremeyen veya 2 yıldan önce yaş sınırını doldurmuş olan gençler, GSS yükümlüsü sayılıyor. Bu durumda her ay 194,13 prim ödemek gerekiyor. Ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Bunun için hane içinde kişi başına gelirin 2 bin 157 liranın altında olması gerekiyor.



PRİM BORCU OLANA KOLAYLIK

GSS kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabilmek için, 60 günden fazla prim borcu bulunmaması koşulu aranıyor. Ancak yapılan bir düzenleme ile prim borcu olanların 31 Aralık tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanındı. 2 yıllık süreyi doldurdukları halde GSS primi ödemeyen gençler, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek. Ancak, sağlık hizmetlerinden yararlansalar bile prim borçları birikmeye devam edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN