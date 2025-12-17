Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK ve Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken sözlere imza attı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de katıldığı etkinlikte dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Adalı, Rafa Silva ile ilgili konuştu.



İşte Serdal Adalı'nın sözleri:

"Rafa, Sergen hoca ile birlikte yaptığımız toplantıdan bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı."

"Rafa'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır."

