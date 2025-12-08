Beşiktaş'ta Rafa Silva Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Bir süredir takımdan ayrı kaldıktan sonra dönüş yapan deneyimli orta saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından değerlendirilmedi.
Fenerbahçe derbisinin ardından antrenmanlara çıkmayan ve bu durum takımdaki krizi büyüten Rafa Silva, geride kalan hafta içerisinde çalışmalara geri dönmüştü. Portekizli oyuncunun yeniden takıma katılması, kadroda yer alacağı yönünde beklenti oluşturmuştu.
SERGEN YALÇIN KARARINI VERDİ
Teknik direktör Sergen Yalçın, 32 yaşındaki oyuncuyu Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı. Yalçın'ın bu tercihinin, oyuncunun fiziksel durumu ve yaşanan süreçle ilgili teknik bir karar olduğu öğrenildi.