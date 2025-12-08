PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Rafa Silva Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Bir süredir takımdan ayrı kaldıktan sonra dönüş yapan deneyimli orta saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından değerlendirilmedi.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Rafa Silva Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe derbisinin ardından antrenmanlara çıkmayan ve bu durum takımdaki krizi büyüten Rafa Silva, geride kalan hafta içerisinde çalışmalara geri dönmüştü. Portekizli oyuncunun yeniden takıma katılması, kadroda yer alacağı yönünde beklenti oluşturmuştu.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

SERGEN YALÇIN KARARINI VERDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, 32 yaşındaki oyuncuyu Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı. Yalçın'ın bu tercihinin, oyuncunun fiziksel durumu ve yaşanan süreçle ilgili teknik bir karar olduğu öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu
Orban’dan Türkiye mesajı: “Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz”
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
İdefix
Futbolda bahis soruşturması: Şüphelilerin ifadesi alınıyor | Ahmet Çakar serbest bırakıldı
Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2... Uzmanlar ne diyor?
Kartalkaya faciasında ‘altın zaman’ heba edildi: 34 çocuk için 34’er kez müebbet
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Suriye'deki devrimin birinci yılında Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı!
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek