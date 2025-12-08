Beşiktaş'ta Rafa Silva Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe derbisinin ardından antrenmanlara çıkmayan ve bu durum takımdaki krizi büyüten Rafa Silva , geride kalan hafta içerisinde çalışmalara geri dönmüştü. Portekizli oyuncunun yeniden takıma katılması, kadroda yer alacağı yönünde beklenti oluşturmuştu.

Rafa Silva (AA)

SERGEN YALÇIN KARARINI VERDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, 32 yaşındaki oyuncuyu Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı. Yalçın'ın bu tercihinin, oyuncunun fiziksel durumu ve yaşanan süreçle ilgili teknik bir karar olduğu öğrenildi.