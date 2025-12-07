Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük şok! İstanbul'a dönecek

Yaz transfer döneminde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Serie A ekibi Cagliari 'ye kiralanan genç golcü, İtalya'da aradığını bulamadı. Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maçta görev yapan Semih, sahada kaldığı 182 dakikada skor katkısı üretemedi.

Semih Kılıçsoy (AA)

OCAK AYINDA FESİH İHTİMALİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cagliari, 19 yaşındaki futbolcunun performansından memnun değil. Kulübün, devre arasında kiralık sözleşmeyi feshetme seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı. Haberde, Semih'in büyük umutlarla geldiği İtalya'da beklentilerin uzağında kaldığı ve performansında gelişme görülmezse ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.