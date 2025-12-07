Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük şok! İstanbul'a dönecek
İtalyan basını, Cagliari’nin sezon başında Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy için flaş bir kararın gündemde olduğunu yazdı. Genç futbolcunun bonservisinin alınmayacağını ve İstanbul'a döneceği öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanan genç golcü, İtalya'da aradığını bulamadı. Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maçta görev yapan Semih, sahada kaldığı 182 dakikada skor katkısı üretemedi.
OCAK AYINDA FESİH İHTİMALİ
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cagliari, 19 yaşındaki futbolcunun performansından memnun değil. Kulübün, devre arasında kiralık sözleşmeyi feshetme seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı. Haberde, Semih'in büyük umutlarla geldiği İtalya'da beklentilerin uzağında kaldığı ve performansında gelişme görülmezse ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNEBİLİR
Cagliari'nin kiralık sözleşmeyi feshetmesi halinde Semih Kılıçsoy, devre arasında Beşiktaş'a dönecek. Siyah-beyazlı kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin geleceği, ocak ayında netleşecek.