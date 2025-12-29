Jose Mourinho Portekiz'i karıştırdı!





Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." dedi.



Portekizli teknik adam, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

