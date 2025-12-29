PODCAST CANLI YAYIN

Jose Mourinho Portekiz'i karıştırdı!

Jose Mourinho, 2-2 biten Braga maçının ardından Benfica'nın kazandığını söyledi ve hakeme ilginç bir tepki gösterdi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Braga maçının ardından '3-2 kazandık' tepkisiyle dikkat çekti.

73. dakikada Samuel Dahl'ın attığı ve iptal edilen gol, maça damgasını vurdu.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Jose Mourinho, Samuel Dahl'ın iptal edilen golünün "temiz" olduğunu ve bu nedenle Benfica'nın Braga'da "büyük bir zafer" elde ettiğini, ancak maçın berabere sonuçlandığını söyledi.



Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." dedi.

Portekizli teknik adam, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

