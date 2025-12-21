Diego Simeone'den Alexander Sörloth sözleri! "Kendini daha fazla önemli hissediyor olabilir"
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ligde 3-0 kazanılan Girona maçının ardından karşılaşmayı ve Alexander Sörloth’un performansını değerlendirdi. Arjantinli çalıştırıcı, Norveçli yıldızın çok önemli işler yaptığını dile getirdi.
Norveçli golcünün son haftalardaki yükselen performansıyla ilgili soruya yanıt veren Simeone, Sörloth'un takım içindeki rolüne dikkat çekti. Arjantinli teknik adam, "O bizim için önemli bir oyuncu. Son zamanlarda belki kendisini daha fazla önemli hissediyor olabilir. Bu belli oluyor. Koşuyor, mücadele ediyor. Griezmann ve Raspadori'den farklı işler yapıyor." ifadelerini kullandı.
MAÇIN OYUNCUSU SÖRLOTH
Girona karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth, 83 dakika sahada kaldı. Gösterdiği performansla dikkat çeken Norveçli futbolcu, maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid formasıyla bu sezon toplam 21 maçta görev alan 30 yaşındaki Sörloth, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı.