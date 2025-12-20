Manchester City - West Ham United: 3-0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Manchester City, sahasında West Ham United’ı konuk etti. Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Giriş Tarihi:
Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 5 ve 69. dakikalarda Erling Haaland ile 38. dakikada Tijjani Reijnders'ten geldi. Ev sahibi ekip, karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu.
CITY ZİRVEYE ÇIKTI
Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Manchester City, puanını 37'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
WEST HAM DÜŞÜŞTE
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan West Ham United ise üst üste ikinci yenilgisini aldı. Londra temsilcisi 13 puanda kaldı ve 18. sıraya geriledi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. West Ham United ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.