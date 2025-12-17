Lewandowski için MLS gelişmesi!

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve geleceği henüz netlik kazanmayan Polonyalı golcü için MLS'ten Chicago Fire ve Inter Miami devreye girdi.



BBC'de yer alan habere göre, Chicago Fire, Lewandowski ile görüştü ve bu görüşme olumlu geçti.



Chicago Fire'ın, Polonyalı golcüyü gelecek yaz kadrosuna katmak istediği kaydedildi.