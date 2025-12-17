PODCAST CANLI YAYIN

Lewandowski için MLS gelişmesi!

Barcelona forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski için iki farklı transfer iddiası gündeme geldi.

Giriş Tarihi:
Lewandowski için MLS gelişmesi!

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve geleceği henüz netlik kazanmayan Polonyalı golcü için MLS'ten Chicago Fire ve Inter Miami devreye girdi.

BBC'de yer alan habere göre, Chicago Fire, Lewandowski ile görüştü ve bu görüşme olumlu geçti.

Chicago Fire'ın, Polonyalı golcüyü gelecek yaz kadrosuna katmak istediği kaydedildi.



Polonyalı futbolcunun bu transfere açık olduğu ve Lewandowski'nin maaşının Chicago Fire için sorun olmayacağı yazıldı.

Lewandowski ile MLS'ten diğer ilgilenen kulübün de Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami olduğu yazıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Borsa İstanbul
Son dakika: Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten
İBB yönetemedi CHP medyası "hazırlığa" başladı: İstanbul'da su kesintisi yolda!
Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü
Müge Anlı'da kan donduran tespih makinesi olayı! 4 yaşındaki Emine’ye ne oldu? Öz kızlarından babaya ağır suçlamalar!
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor