Lewandowski için MLS gelişmesi!
Barcelona forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski için iki farklı transfer iddiası gündeme geldi.
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve geleceği henüz netlik kazanmayan Polonyalı golcü için MLS'ten Chicago Fire ve Inter Miami devreye girdi.
BBC'de yer alan habere göre, Chicago Fire, Lewandowski ile görüştü ve bu görüşme olumlu geçti.
Chicago Fire'ın, Polonyalı golcüyü gelecek yaz kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Polonyalı futbolcunun bu transfere açık olduğu ve Lewandowski'nin maaşının Chicago Fire için sorun olmayacağı yazıldı.
Lewandowski ile MLS'ten diğer ilgilenen kulübün de Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami olduğu yazıldı.