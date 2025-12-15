PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Çalhanoğlu Bologna maçının kadrosunda!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası yarı finalinde Bologna ile oynanacak maç için Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak. İtalyan temsilcisi, önemli organizasyon öncesi kadrosunu netleştirirken Hakan’ın durumu da belli oldu.

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış, bu nedenle ligde oynanan Genoa maçında forma giyememişti. Orta saha oyuncusunun sakatlığı nedeniyle durumu yakından takip edilirken, kritik mücadele öncesi karar verildi.

İTALYAN BASININDAN KAFİLE İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu devam eden sakatlığına rağmen Inter'in İtalya Süper Kupası kafilesine dahil edilecek. Teknik heyetin, oyuncunun durumunu maç saatine kadar gözlemleyeceği ifade edildi.

BOLOGNA MAÇI SUUDİ ARABİSTAN'DA

Inter, İtalya Süper Kupası yarı finalinde cuma günü Bologna ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak ve final bileti için büyük önem taşıyacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Milli futbolcunun Süper Kupa maçında forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.

